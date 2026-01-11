Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados - CONTACTO
MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -
La 83ª. edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebrará su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala que estará conducida por la humorista Nikki Glaser.
Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, parte como favorita en cine con nueve nominaciones, mientras que The White Lotus encabeza la lista de nominados en series de televisión con seis candidaturas. Sirat, la película española original de Movistar Plus+ dirigida por Oliver Laxe, ha obtenido dos nominaciones.
Esta edición de los Globos de Oro ya entregó el premio honorífico Cecil B. DeMille a Helen Mirren en reconocimiento a su extensa y aclamada carrera cinematográfica y el galardón Carol Burnett a Sarah Jessica Parker por su contribución al mundo de la televisión.
Esta es la lista completa de nominados en las categorías de cine en los Globos de Oro 2026:
MEJOR PELÍCULA - DRAMA
Frankenstein, de Guillermo del Toro
Hamnet, de Chloé Zhao
Un simple accidente, de Jafar Panahi
El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
Valor sentimental, de Joachim Trier
Los pecadores, de Ryan Coogler
MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA
Blue Moon, de Richard Linklater
Bugonia, de Yorgos Lanthimos
Marty Supreme, de Josh Safdie
No hay otra opción, de Park Chan-wook
Nouvelle Vague, de Richard Linklater
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Ryan Coogler - Sinners
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - Un simple accidente
Joachim Trier - Valor sentimental
Chloé Zhao - Hamnet
MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA
Un simple accidente
No hay otra opción
El agente secreto
Valor sentimental
Sirat
La voz de Hind
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Arco
Demon Slayer
Elio
Las guerreras k-pop
Little Amélie
Zootrópolis 2
LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA
Avatar: Fuego y ceniza
F1: La película
Las guerreras k-pop
Misión: Imposible - Sentencia final
Los pecadores
Weapons
Wicked: Parte II
Zootrópolis 2
MEJOR ACTRIZ DRAMA
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die My Love
Renate Reinsve - Valor sentimental
Julia Roberts - Caza de brujas
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
MEJOR ACTOR DRAMA
Joel Edgerton - Sueños de trenes
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B. Jordan - Los pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA
Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada
Cynthia Erivo - Wicked: Parte II
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Una batalla tras otra
Amanda Seyfried - El testamento de Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-hun - No hay otra opción
Jesse Plemons - Bugonia
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan - Weapons
Ariana Grande - Wicked: Parte II
Elle Fanning - Valor sentimental
Emily Blunt - The Smashing Machine
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - Una batalla tras otra
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MEJOR GUION
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
Ryan Coogler - Los pecadores
Jafar Panahi - Un simple accidente
Eskil Vogt & Joachim Trier - Valor sentimental
Chloé Zhao & Maggie O'Farrell - Hamnet
MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL
Alexandre Desplat - Frankenstein
Ludwig Göransson - Los pecadores
Jonny Greenwood - Una batalla tras otra
Kangding Ray - Sirat
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1: La película
MEJOR CANCIÓN ORIGINAL
Dream as One - Avatar: Fuego y ceniza
Golden - Las guerreras k-pop
I Lied to You - Los pecadores
No Place Like Home - Wicked: Parte II
The Girl in the Bubble - Wicked: Parte II
Train Dreams - Sueños de trenes
Esta es la lista completa de nominaciones a los Globos de Oro 2026 en las categorías de televisión
Mejor serie Drama
La diplomática - Netflix
The Pitt - HBO Max
Pluribus - Apple TV
Separación - Apple TV
Slow Horses - Apple TV
The White Lotus - HBO Max
Mejor Serie de Musical o Comedia
Colegio Abbott - ABC
The Bear - FX
Hacks - HBO Max
Nadie quiere esto - Netflix
Solo asesinatos en el edificio - Hulu
The Studio - Apple TV
MEJOR MINISERIE DE TELEVISIÓN O TELEFILME
Adolescencia
Su peor pesadilla
La bestia en mí
Black Mirror
Dying for Sex
La novia
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Separación
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Rusell - La diplomatica
Rhea Seehorn - Pluribus
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA
Sterling K. Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Separación
Noah Wyle - The Pitt
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA
Ayo Edebiri - The Bear
Jean Smart - Hacks
Jenna Ortega - Miércoles
Kristen Bell - Nadie quiere esto
Natasha Lyonne - Poker Face
Selena Gomez - Solo asesinatos en el edificio
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA
Adam Brody - Nadie quiere esto
Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio
Glen Powell - Chad Powers
Seth Rogen - The Studio
Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
Jeremy Allen White - The Bear
MEJOR UNA ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TELEFILME
Claire Danes - La bestia en mí
Rashida Jones - Black Mirror
Amanda Seyfried - El largo río de las almas
Sarah Snook - Su peor pesadilla
Michelle Williams - Dying for Sex
Robin Wright - La novia
MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TELEFILME
Jacob Elordi - El camino estrecho
Paul Giamatti - Black Mirror
Stephen Graham - Adolescencia
Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein
Jude Law - BLACK RABBIT
Matthew Rhys - La bestia en mí
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE
Carrie Coon - The White Lotus
Erin Doherty - Adolescencia
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O'Hara - The Studio
Parker Posey - The White Lotus
Aimee Lou Wood - The White Lotus
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE
Owen Cooper - Adolescencia
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Separación
MEJOR COMEDIANTE DE STAND-UP
Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart - Acting My Age
Kumail Nanjiani - Night Thoughts
Ricky Gervais - Mortality
Sarah Silverman - Postmortem