Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados - CONTACTO

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

La 83ª. edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebrará su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala que estará conducida por la humorista Nikki Glaser.

Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, parte como favorita en cine con nueve nominaciones, mientras que The White Lotus encabeza la lista de nominados en series de televisión con seis candidaturas. Sirat, la película española original de Movistar Plus+ dirigida por Oliver Laxe, ha obtenido dos nominaciones.

Esta edición de los Globos de Oro ya entregó el premio honorífico Cecil B. DeMille a Helen Mirren en reconocimiento a su extensa y aclamada carrera cinematográfica y el galardón Carol Burnett a Sarah Jessica Parker por su contribución al mundo de la televisión.

Esta es la lista completa de nominados en las categorías de cine en los Globos de Oro 2026:

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

Frankenstein, de Guillermo del Toro

Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Ryan Coogler - Sinners

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - Un simple accidente

Joachim Trier - Valor sentimental

Chloé Zhao - Hamnet

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

Un simple accidente

No hay otra opción

El agente secreto

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2

MEJOR ACTRIZ DRAMA

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

MEJOR ACTOR DRAMA

Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA

Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo - Wicked: Parte II

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - Una batalla tras otra

Amanda Seyfried - El testamento de Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan - Weapons

Ariana Grande - Wicked: Parte II

Elle Fanning - Valor sentimental

Emily Blunt - The Smashing Machine

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR GUION

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Los pecadores

Jafar Panahi - Un simple accidente

Eskil Vogt & Joachim Trier - Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell - Hamnet

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Los pecadores

Jonny Greenwood - Una batalla tras otra

Kangding Ray - Sirat

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1: La película

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Dream as One - Avatar: Fuego y ceniza

Golden - Las guerreras k-pop

I Lied to You - Los pecadores

No Place Like Home - Wicked: Parte II

The Girl in the Bubble - Wicked: Parte II

Train Dreams - Sueños de trenes

Esta es la lista completa de nominaciones a los Globos de Oro 2026 en las categorías de televisión

Mejor serie Drama

La diplomática - Netflix

The Pitt - HBO Max

Pluribus - Apple TV

Separación - Apple TV

Slow Horses - Apple TV

The White Lotus - HBO Max

Mejor Serie de Musical o Comedia

Colegio Abbott - ABC

The Bear - FX

Hacks - HBO Max

Nadie quiere esto - Netflix

Solo asesinatos en el edificio - Hulu

The Studio - Apple TV

MEJOR MINISERIE DE TELEVISIÓN O TELEFILME

Adolescencia

Su peor pesadilla

La bestia en mí

Black Mirror

Dying for Sex

La novia

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Separación

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Rusell - La diplomatica

Rhea Seehorn - Pluribus

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Separación

Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

Ayo Edebiri - The Bear

Jean Smart - Hacks

Jenna Ortega - Miércoles

Kristen Bell - Nadie quiere esto

Natasha Lyonne - Poker Face

Selena Gomez - Solo asesinatos en el edificio

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

Adam Brody - Nadie quiere esto

Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White - The Bear

MEJOR UNA ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TELEFILME

Claire Danes - La bestia en mí

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - El largo río de las almas

Sarah Snook - Su peor pesadilla

Michelle Williams - Dying for Sex

Robin Wright - La novia

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TELEFILME

Jacob Elordi - El camino estrecho

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescencia

Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law - BLACK RABBIT

Matthew Rhys - La bestia en mí

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescencia

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O'Hara - The Studio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee Lou Wood - The White Lotus

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

Owen Cooper - Adolescencia

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Separación

MEJOR COMEDIANTE DE STAND-UP

Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart - Acting My Age

Kumail Nanjiani - Night Thoughts

Ricky Gervais - Mortality

Sarah Silverman - Postmortem