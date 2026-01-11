Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados

Globos de Oro 2026: Lista completa de nominados
Publicado: domingo, 11 enero 2026 18:51
   MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

   La 83ª. edición de los Globos de Oro, los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebrará su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala que estará conducida por la humorista Nikki Glaser.

   Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, parte como favorita en cine con nueve nominaciones, mientras que The White Lotus encabeza la lista de nominados en series de televisión con seis candidaturas. Sirat, la película española original de Movistar Plus+ dirigida por Oliver Laxe, ha obtenido dos nominaciones.

    Esta edición de los Globos de Oro ya entregó el premio honorífico Cecil B. DeMille a Helen Mirren en reconocimiento a su extensa y aclamada carrera cinematográfica y el galardón Carol Burnett a Sarah Jessica Parker por su contribución al mundo de la televisión.

   Esta es la lista completa de nominados en las categorías de cine en los Globos de Oro 2026:

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

   Frankenstein, de Guillermo del Toro

   Hamnet, de Chloé Zhao

   Un simple accidente, de Jafar Panahi

   El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

   Valor sentimental, de Joachim Trier

   Los pecadores, de Ryan Coogler

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

   Blue Moon, de Richard Linklater

   Bugonia, de Yorgos Lanthimos

   Marty Supreme, de Josh Safdie

   No hay otra opción, de Park Chan-wook

   Nouvelle Vague, de Richard Linklater

   Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

MEJOR DIRECCIÓN

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Ryan Coogler - Sinners

   Guillermo del Toro - Frankenstein

   Jafar Panahi - Un simple accidente

   Joachim Trier - Valor sentimental

   Chloé Zhao - Hamnet

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

   Un simple accidente

   No hay otra opción

   El agente secreto

   Valor sentimental

   Sirat

   La voz de Hind

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

   Arco

   Demon Slayer

   Elio

   Las guerreras k-pop

   Little Amélie

   Zootrópolis 2

LOGRO CINEMATOGRÁFICO Y DE TAQUILLA

   Avatar: Fuego y ceniza

   F1: La película

   Las guerreras k-pop

   Misión: Imposible - Sentencia final

   Los pecadores

   Weapons

   Wicked: Parte II

   Zootrópolis 2

MEJOR ACTRIZ DRAMA

   Jessie Buckley - Hamnet

   Jennifer Lawrence - Die My Love

   Renate Reinsve - Valor sentimental

   Julia Roberts - Caza de brujas

   Tessa Thompson - Hedda

   Eva Victor - Sorry, Baby

MEJOR ACTOR DRAMA

   Joel Edgerton - Sueños de trenes

   Oscar Isaac - Frankenstein

   Dwayne Johnson - The Smashing Machine

   Michael B. Jordan - Los pecadores

   Wagner Moura - El agente secreto

   Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA

   Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada

   Cynthia Erivo - Wicked: Parte II

   Kate Hudson - Song Sung Blue

   Chase Infiniti - Una batalla tras otra

   Amanda Seyfried - El testamento de Ann Lee

   Emma Stone - Bugonia

MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA

   Timothée Chalamet - Marty Supreme

   George Clooney - Jay Kelly

   Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

   Ethan Hawke - Blue Moon

   Lee Byung-hun - No hay otra opción

   Jesse Plemons - Bugonia

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

   Amy Madigan - Weapons

   Ariana Grande - Wicked: Parte II

   Elle Fanning - Valor sentimental

   Emily Blunt - The Smashing Machine

   Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

   Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

   Benicio del Toro - Una batalla tras otra

   Jacob Elordi - Frankenstein

   Paul Mescal - Hamnet

   Sean Penn - Una batalla tras otra

   Adam Sandler - Jay Kelly

   Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MEJOR GUION

   Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

   Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme

   Ryan Coogler - Los pecadores

   Jafar Panahi - Un simple accidente

   Eskil Vogt & Joachim Trier - Valor sentimental

   Chloé Zhao & Maggie O'Farrell - Hamnet

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

   Alexandre Desplat - Frankenstein

   Ludwig Göransson - Los pecadores

   Jonny Greenwood - Una batalla tras otra

   Kangding Ray - Sirat

   Max Richter - Hamnet

   Hans Zimmer - F1: La película

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

   Dream as One - Avatar: Fuego y ceniza

   Golden - Las guerreras k-pop

   I Lied to You - Los pecadores

   No Place Like Home - Wicked: Parte II

   The Girl in the Bubble - Wicked: Parte II

   Train Dreams - Sueños de trenes

   Esta es la lista completa de nominaciones a los Globos de Oro 2026 en las categorías de televisión

   Mejor serie Drama

   La diplomática - Netflix

   The Pitt - HBO Max

   Pluribus - Apple TV

   Separación - Apple TV

   Slow Horses - Apple TV

   The White Lotus - HBO Max

   Mejor Serie de Musical o Comedia

   Colegio Abbott - ABC

   The Bear - FX

   Hacks - HBO Max

   Nadie quiere esto - Netflix

   Solo asesinatos en el edificio - Hulu

   The Studio - Apple TV

MEJOR MINISERIE DE TELEVISIÓN O TELEFILME

   Adolescencia

   Su peor pesadilla

   La bestia en mí

   Black Mirror

   Dying for Sex

   La novia

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

   Kathy Bates - Matlock

   Britt Lower - Separación

   Helen Mirren - Mobland

   Bella Ramsey - The Last of Us

   Keri Rusell - La diplomatica

   Rhea Seehorn - Pluribus

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

   Sterling K. Brown - Paradise

   Diego Luna - Andor

   Gary Oldman - Slow Horses

   Mark Ruffalo - Task

   Adam Scott - Separación

   Noah Wyle - The Pitt

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

   Ayo Edebiri - The Bear

   Jean Smart - Hacks

   Jenna Ortega - Miércoles

   Kristen Bell - Nadie quiere esto

   Natasha Lyonne - Poker Face

   Selena Gomez - Solo asesinatos en el edificio

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE MUSICAL O COMEDIA

   Adam Brody - Nadie quiere esto

   Steve Martin - Solo asesinatos en el edificio

   Glen Powell - Chad Powers

   Seth Rogen - The Studio

   Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

   Jeremy Allen White - The Bear

MEJOR UNA ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TELEFILME

   Claire Danes - La bestia en mí

   Rashida Jones - Black Mirror

   Amanda Seyfried - El largo río de las almas

   Sarah Snook - Su peor pesadilla

   Michelle Williams - Dying for Sex

   Robin Wright - La novia

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TELEFILME

   Jacob Elordi - El camino estrecho

   Paul Giamatti - Black Mirror

   Stephen Graham - Adolescencia

   Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

   Jude Law - BLACK RABBIT

   Matthew Rhys - La bestia en mí

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

   Carrie Coon - The White Lotus

   Erin Doherty - Adolescencia

   Hannah Einbinder - Hacks

   Catherine O'Hara - The Studio

   Parker Posey - The White Lotus

   Aimee Lou Wood - The White Lotus

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE O MINISERIE

   Owen Cooper - Adolescencia

   Billy Crudup - The Morning Show

   Walton Goggins - The White Lotus

   Jason Isaacs - The White Lotus

   Tramell Tillman - Separación

MEJOR COMEDIANTE DE STAND-UP

   Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

   Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

   Kevin Hart - Acting My Age

   Kumail Nanjiani - Night Thoughts

   Ricky Gervais - Mortality

   Sarah Silverman - Postmortem

