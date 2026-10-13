Inminente tráiler de Narnia: El sobrino del mago, que presenta su primer póster oficial - NETFLIX

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

La adaptación de Narnia: El sobrino del mago capitaneada por Greta Gerwig está a punto de lanzar su primer tráiler y, a modo de aperitivo, Netflix ha compartido un póster de la cinta con el león Aslan como protagonista.

El sobrino del mago llegará a la plataforma de streaming el 2 de abril tras su estreno en cines, previsto para el 10 de febrero en salas IMAX y dos días después en el resto de cines.

Netflix ha anunciado que el tráiler del filme verá la luz este martes 13 de octubre. Además, ha acompañado el anuncio lanzando un primer póster del filme, en el que aparecen unos minúsculos Digory y Polly volando a lomos del caballo alado Fledge, con la silueta de Aslan dominando el cartel como telón de fondo.

El trailer de Narnia: El sobrino del mago llega mañana. pic.twitter.com/zgUpnwHSvN — Netflix España (@NetflixES) October 12, 2026

Meryl Streep será la encargada de poner voz al imponente león en la versión original en inglés de la cinta. La producción ya reveló un primer vistazo al aspecto de Aslan, que protagonizó la portada de la revista Empire. La propia Gerwig apuntó que David Bowie fue una fuente de inspiración fundamental para el personaje, que en esta nueva versión tiene un ojo de cada color y rayas rojas en el rostro.

🚨WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK 🚨



Greta Gerwig opens the doors to Narnia: The Magician’s Nephew in the new issue of Empire – detailing her revolutionary rock’n’roll adaptation.



Here’s your first look at Aslan – and he’s voiced by the legendary Meryl Streep.



On sale Thurs… pic.twitter.com/zsXC1yRkJD — Empire (@empiremagazine) September 17, 2026

ASLAN, JADIS Y EL TÍO ANDREW EN LA ADAPTACIÓN DE NARNIA DE GRETA GERWIG

Junto a la primera imagen de Aslan, Empire también publicó una instantánea de Daniel Craig como el tío Andrew y de Emma Mackey como Jadis, que adelantan que la propuesta de Gerwig diferirá considerablemente del aspecto visual de la trilogía original de películas de Las crónicas de Narnia, estrenada entre 2005 y 2010.

EXCLUSIVE ✨



Daniel Craig is the magician of The Magician's Nephew in Greta Gerwig's Narnia.



“He gets overexcited about what could be," Craig tells Empire of the scheming sorcerer, "and therefore overlooks the people around him.”



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EXCLUSIVE❄️



Narnia: The Magician’s Nephew introduces Emma Mackey’s Jadis – the woman who’ll become the White Witch.



“In the script she’s described as ‘all chaos and bad plans’,” Mackey tells Empire. “She’s this larger-than-life creature.”



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Craig será el primer primer actor en ponerse en la piel del tío Andrew, ya que este solo aparece en la sexta entrega de la saga literaria de C.S. Lewis, El sobrino del mago, que nunca antes se había adaptado al cine. Su trama transcurre un milenio antes de los acontecimientos de El león, la bruja y el armario, por lo que, cronológicamente, es donde realmente comienza la historia de Narnia.

Además, el filme de Gerwig trasladará la trama de El sobrino del mago a la década de 1950 en lugar de desarrollarse a principios del siglo XX, como ocurre en los libros. Este cambio podría afectar a potenciales secuelas ya que, siguiendo esta cronología, El león, la bruja y el armario ya no podría ambientarse durante la Segunda Guerra Mundial.