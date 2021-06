Indignación en Marvel con Taika Waititi tras sus fotos besando a Tessa Thompson y Rita Ora

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Los directivos de Marvel Studios han reprendido al director Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Lo que hacemos en las sombras) después de que fuera pillado intimando con las actrices Tessa Thompson y Rita Ora, según ha informado The Daily Telegraph.

El irreverente cineasta, ganador del Oscar por el guión de Jojo Rabbit, ha sido fotografiado en la terraza de su casa en Sídney, Australia, junto a Tessa Thompson, quien interpreta a Valkiria en el Universo Marvel y la cantante y actriz Rita Ora, con la que se rumoreaba que Waititi podía tener una relación después de que ambos llegaran juntos a la premiere de RuPaul's Drag Race Down Under.

Los tres aparecen besándose y en una actitud cariñosa mientras toman copas, lo que ha hecho que el robado se volviera viral.

rita ora/tessa thompson/taika waititi in 2021 was in fact NOT a plot twist I expected