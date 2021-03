Filtrado el nuevo look de Valkyria (Tessa Thompson) en Thor: Love and Thunder

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Continúa la filtración de imágenes del rodaje de 'Thor: Love and Thunder'. Tras ver a Melissa McCarthy convertida en la falsa Hela y confirmar el regreso de Luke Hemsworth y Matt Damon como los falsos Thor y Loki, ahora es el turno de Tessa Thompson, quien vuelve a meterse en la piel de Valkyria, la poderosa guerrera de Asgard luce un atuendo diferente, lo que parece indicar el destino del reino de Odín.

El rodaje de la cuarta entrega en solitario de 'Thor' comenzó el pasado febrero en Australia y, a diferencia de las grabaciones de 'Spider-Man: No Way Home' y 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', han podido filtrarse más imágenes de la filmación.

En las últimas, que ha filtrado Daily Mail, puede verse a Valkyria luciendo un peinado diferente al que tuvo en 'Vengadores: Endgame' y que ya no lleva su antigua armadura, sino ropa actual, que le hace parecer una ciudadana más.

En el final de 'Endgame', Thor le entregaba el trono de Asgard a Valkyria. La imagen, con Thompson vestida con ropa actual, deja entrever que la película no mostrará el antiguo reino del Dios del Trueno, sino la Nueva Asgard, situada en Escandinavia, donde los supervivientes del ataque de Thanos se asentaron en calidad de refugiados.

No obstante, se trata de una suposición y habrá que esperar para saber si en 'Love and Thunder' habrá una restauración del antiguo reino o no.