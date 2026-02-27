Emotivo adiós de Anatomía de Grey a Eric Dane: homenaje a McSteamy con un último mensaje al ritmo de Chasing Cars - ABC

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Eric Dane, actor que interpretó a Cal Jacobs en Euphoria y al doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Emitido el 26 de febrero, el 22x11 de la longeva serie médica de ABC ha rendido tributo a Dane cerrando el episodio con un montaje dedicado a su personaje, el carismático y prestigioso cirujano plástico McSteamy.

El homenaje, de poco más de un minuto de duración, recorre la evolución del intérprete en la ficción y abre con su primer encuentro con Callie Torres, cuando ella pronuncia el apodo que se volvería inseparable del personaje: "McSteamy, ¿no?". A partir de ahí, el montaje encadena momentos icónicos de Sloan, desde su célebre entrada envuelto únicamente en una toalla a la formación de la Pandilla de Plásticos con Jackson Avery, así como su inesperado salto a la paternidad y su romance con Lexie Grey.

El vídeo también recupera fragmentos de algunos de los discursos más recordados del personaje de Dane, entre ellos su reflexión sobre la cirugía estética, de la que asegura que "la gente no viene a mí para que arregle lo de fuera, viene para que arregle lo de dentro", o su reflexión sobre el amor. "Si quieres a alguien, se lo dices. Aunque tengas miedo de que no sea lo correcto. Aunque tengas miedo de que vaya a prender fuego a tu vida entera, lo dices, y lo dices bien alto", afirma Sloan.

Las imágenes están acompañadas de una versión de Chasing Cars interpretada por Tommee Profitt y Fleurie, una elección musical cargada de simbolismo para el universo de la serie. La canción quedó asociada a algunos de sus pasajes más desgarradores de la ficción desde que se usó al final de la segunda temporada cuando muere Denny Duquette. Desde entonces, distintas versiones de la canción han vuelto a sonar en diferentes episodios en momentos especialmente conmovedores.

In loving memory of Eric Dane. ❤️ pic.twitter.com/ly5158927s — Grey's Anatomy (@GreysABC) February 27, 2026

"No malgastes ni un solo minuto", dice el personaje de Dane en el plano final del vídeo, momento que pertenece a su última aparición en la ficción, el 17x10. Después de morir en la novena temporada, McSteamy reapareció en una secuencia onírica ligada a la trama del COVID en la que Meredith Grey se reencontraba con figuras fallecidas de la serie.

EL "IMPACTO DURADERO" DE ERIC DANE EN ANATOMÍA DE GREY

Dane se incorporó a Anatomía de Grey en la segunda temporada como el mejor amigo de Derek Shepherd y como el hombre cuya relación con Addison, entonces esposa de Derek, rompió ese matrimonio. A partir de la tercera entrega, Mark Sloan se convirtió en una figura central durante seis temporadas, hasta que falleció a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente aéreo.

El tributo llega días después de que ABC y 20th Television emitieran un comunicado conjunto en el que reivindicaban el impacto del actor en Anatomía de Grey y la inspiración que supuso su actitud durante su enfermedad. "Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Anatomía de Grey dejaron un impacto duradero en el público de todo el mundo. Su valentía y entereza durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchísimas personas", recordó el escrito.