Adiós a Robert Duvall: 8 papeles inolvidables que lo convirtieron en leyenda del cine

Adiós a Robert Duvall: 8 papeles inolvidables que lo convirtieron en historia del cine

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Robert Duvall falleció el pasado domingo a los 95 años en su residencia de Middleburg, en Virginia, rodeado de sus seres queridos. El intérprete, uno de los grandes actores de la historia de Hollywood, deja un legado de seis décadas y más de un centenar de títulos entre los que destacan filmes como Matar a un ruiseñor, Un día de furia, El padrino, La conversación o Apocalypse Now.

Duvall ha interpretado todo tipo de papeles a lo largo de su extensa carrera en Hollywood a las órdenes de algunos de los cineastas más grandes del séptimo arte como Francis Ford Coppola, George Lucas, Robert Altman, Sidney Lumet, Tony Scott, Joel Schumacher o Philip Kaufman.

Estos son, el orden cronológico, ocho de los papeles más recordados de Robert Duvall.

ARTHUR 'BOO' RADLEY (MATAR A UN RUISEÑOR)

El debut de Duvall en la gran pantalla se produjo con Matar a un ruiseñor, adaptación de la novela homónima de Harper Lee que, estrenada en 1962, tuvo a Gregory Peck como protagonista. En ella, el actor dio una de sus actuaciones más memorables interpretando a Arthur 'Boo' Radley, un vecino del protagonista, de carácter ermitaño, al que encarnó sin llegar a pronunciar una sola línea de diálogo.

TOM HAGEN (EL PADRINO I Y II)

Duvall interpretó en las dos primeras películas de El padrino a Tom Hagen, el consejero de la familia Corleone. El personaje, pieza clave en el entramado criminal de la familia protagonista, era también el abogado del clan mafioso y una suerte de adoptivo de Vito y Carmela.

FRAN HACKETT (NETWORK, UN MUNDO IMPLACABLE)

Duvall se puso a las órdenes de Sidney Lumet en 1976 para encarnar en el desgarrador filme Network, un mundo implacable, a Fran Hackett, un ambicioso y despreciable ejecutivo de televisión, dispuesto a todo para garantizar la audiencia en los informativos.

BILL KILLGORE (APOCALYPSE NOW)

En 1979, Duvall se puso a las órdenes de Francis Ford Coppola para dar vida al teniente coronel William 'Bill' Kilgore en la cinta bélica Apocalypse Now. La frase de su personaje en la película, "me gusta el olor a Napalm por la mañana", tras un bombardeo en la playa, es ya historia del cine. Su interpretación le valió una nominación al Oscar a mejor actor de reparto.

MAC SLEDGE (GRACIAS Y FAVORES)

Estrenada en 1983, Duvall interpretó a Mac Sledge, un cantante de country alcohólico y venido a menos que buscaba redimirse en Gracias y favores. Su papel en este drama de Bruce Beresford (Paseando a Miss Daisy) hizo que se hiciera con el Oscar a mejor actor.

MAX MERCY (EL MEJOR)

Barry Levinson estrenó en 1984 El mejor, una adaptación libre de la novela de Bernard Malamud, con Robert Redford como Roy Hobbs, un jugador de béisbol de pasado oscuro que ficha por los New York Knights en los años 30. Duvall interpreta en este drama a Max Mercy, un periodista deportivo que terminará siendo una figura clave en la carrera de Hobbs.

PRENDERGAST (UN DÍA DE FURIA)

Dirigida por Joel Schumacher en 1995, Duvall interpretó en Un día de furia a Prendergast, un oficial de policía que intentaba frenar la violencia desatada por Bill Foster, un hombre corriente que solo quería volver a casa, pero que, debido a una serie de circunstancias, acababa estallando en cólera y provocando una espiral de violencia.

EL PREDICADOR EULISS 'SONNY' DEWEY (CAMINO AL CIELO)

En 1997, Duvall escribió, dirigió y protagonizó Camino al cielo, un drama donde el actor da vida a Euliss, un predicador que descubre a su esposa (Farrah Fawcett) manteniendo relaciones con un joven pastor y que pretende abandonarle, por lo que termina matando al amante. Su actuación en esta cinta es considerada por muchos como una de las mejores de toda su carrera.

