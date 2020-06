David Ayer denuncia que el Joker de Jared Leto "fue maltratado" tras Suicide Squad (Escuadrón Suicida)

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el anuncio del estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder, son muchos los fans que han pedido el lanzamiento de la versión de David Ayer de Escuadrón Suicida (Suicide Squad). Después de asegurar que el Joker de su cinta era "aterrador", ahora el realizador ha defendido otra vez a Jared Leto afirmando que el actor fue "maltratado" por el público.

La cuenta de Twitter @RTAyerCutSS está haciendo campaña para que la versión de Escuadrón Suicida Ayer salga a la luz y Leto no dudo en apoyar la iniciativa dando 'me gusta' a una de sus publicaciones. Por su parte, el realizador comentó uno de los posts del perfil refiriéndose al actor. "Jared fue bastante maltratado por esto. Nadie ha visto su actuación. Fue apartado de la película", lamentó.

Jared was pretty mistreated during this. No one has seen his performance. It was ripped out of the movie. https://t.co/gSOeyJjtyd