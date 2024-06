Nuevas imágenes de Deadpool y Lobezno confirman otro villano de X-Men

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel ya han comenzado la cuenta atrás para el estreno de Deadpool y Lobezno que llegará a los cines el próximo 26 de julio. Y una batería de nuevas imágenes del filme han revelado el cameo de otro villano asociado a los X-Men en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La tercera entrega del mercenario bocazas, además de ser el unico filme del estudio liderado por Kevin Feige que verá la luz este año, promete ser también un homenaje al pasado cinematográfico de los X-Men. Y es que, no solo supondrá la vuelta de Jackman al papel de Logan tras despedirse del personaje con la cinta dirigida por James Mangold en 2017, sino el regreso de otros emblemáticos personajes de la Patrulla X.

Entre los ya confirmados están Pyro (Aaron Stanford), Lady Deathstrike (Kelly Hu) o Azazel (Jason Flemyng). Todos ellos se encuentran bajo la atenta mirada y el férreo mando de Cassandra Nova (Emma Corrin), su despreciable líder y malvada hermana gemela de Charles Xavier.

Sin embargo, tres suculentas imágenes lanzadas en exclusiva por Total Film se han encargo de mostrar a Wade Wilson achuchando a su entrañable variante, Dogpool, un enfurecido Lobezno a punto de entrar en combate y... la presencia de una figura que a muchos les resultará sobradamente familiar.

Es en la primera de estas fotografías en las que puede apreciarse cómo detrás de Deadpool y Logan se encuentran varios secuaces de Cassandra Nova.

