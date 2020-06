Este iba a ser el Batmóvil de Robert Pattinson en The Batman

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Ahora que The Batman retomará su filmación tras un parón a causa del coronavirus, Robert Pattinson está ya preparado para volver a subirse al Batmóvil. El nuevo vehículo del Caballero Oscuro ha sido uno de los primeros elementos mostrados por el director Matt Reeves. Y los primeros artes conceptuales evidencian su parecido con el Coche Fantástico.

El fabricante de modelos y artista conceptual Jeff Frost ha publicado una serie de diseños preliminares para el nuevo vehículo de The Batman.

Aunque algunos aspectos de la carrocería y de las luces han sido modificados en comparación con el que Reeves mostró en las primeras fotos del filme, muchos se han mantenido. Y su agresiva estética no ha tardado en ser comparada por los fans con KITT de El Coche Fantástico.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv