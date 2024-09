Ian McKellen revela que El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum se dividirá en dos películas

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

La saga de El Señor de los Anillos regresará a la gran pantalla con La Caza de Gollum, un filme dirigido y protagonizado por Andy Serkis que será el primero una nueva etapa cinematográfica basada en el universo fantástico ideado por J.R.R. Tolkien. Sir Ian McKellen, que recientemente confirmó que las conversaciones para su regreso como Gandalf ya estaban en marcha, ha desvelado ahora que esta nueva historia estará dividida en dos cintas.

"Bueno, todo lo que sé es que me llamaron y me dijeron que estas películas iban a hacerse, que iban a ser principalmente sobre Gollum". "Andy Serkis, que interpretó a Gollum, va a dirigir y el guion llegará en algún momento del nuevo año... y después juzgaré si quiero volver", declaró el actor en una entrevista concedida al programa británico This Morning.

"Me han dicho que serán dos películas. Probablemente no debería estar diciendo esto", reveló entre risas el veterano intérprete que dio vida a Gandalf en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, esperando que el guion esté listo para 2025. A pesar de ello, McKellen afirma que la información que ha recibido acerca de la película es bastante reducida: "Pero no he leído el guion, ni sé cuándo será, ni siquiera dónde se va a rodar".

Esta información es realmente sorprendente, ya que hasta el momento se pensaba que El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, iba a ser una única película centrada en la criatura. Sin embargo, Warner Bros y Peter Jackson tienen experiencia a la hora de fragmentar una historia de la Tierra Media convirtiendo una novela de poco más de 300 páginas como El Hobbit en una trilogía cinematográfica.

En cuanto a la relación que mantiene con su personaje y su predisposición por regresar a los idílicos parajes de El Señor de los Anillos, McKellen dijo que estaría "encantado de volver a Nueva Zelanda". "Además, no me gusta la idea de que alguien más interprete a Gandalf, pero no olvidemos que hubo dos Dumbledors", mencionó en referencia al personaje de la saga de Harry Potter al que dio vida primeramente Richard Harris y posteriormente, tras la muerte del primero, Michael Gambon.

En otra reciente entrevista, el actor de 85 años mencionó que las conversaciones para el regreso del Istari más querido por los fans ya estaban en marcha: "El entusiasmo por El Señor de los Anillos no muestra signos de disminuir... No puedo decir más que eso. Me acaban de decir que habrá más películas, que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete".

Philippa Boyens y Fran Walsh, responsables de los libretos de la trilogía de El Señor de los Anillos, escribirán el guion de la cinta junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, que han trabajado conjuntamente en el próximo largometraje de animación La guerra de los Rohirrim. Peter Jackson volverá a estar tras las cámaras de este proyecto, aunque en esta ocasión será como productor, con la idea de que estos dos filmes sobre Gollum sean tan solo el inicio de una nueva tanda de películas basadas en la obra de J.R.R. Tolkien.