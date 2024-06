La espada de Aragorn de El señor de los anillos vuelve al cine

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Dos décadas después del estreno de El señor de los anillos: El retorno del rey, cinta que culminaba la trilogía basada en la saga de J.R.R. Tolkien, Ánduril, la legendaria espada de Aragorn, ha regresado al cine, aunque no a la Tierra Media. Ha sido en el western Hasta el fin del mundo, dirigido y protagonizado por Viggo Mortensen, quien antaño encarnó al heredero de Isildur, que el mandoble se ha dejado ver, para deleite de los fans más observadores.

"Teníamos todo para esta secuencia con un caballero", explica Mortensen en una entrevista con GQ, interrogado sobre la decisión de incluir la icónica arma en su nuevo filme. "Todo estaba bien, y entonces dije, bueno, deberíamos tener una espada. Y miré y había algunas buenas y pensé, bueno, podría ser bueno usar esta que tenía [la espada de Aragorn] porque es realmente buena", recuerda el intérprete.

Mortensen, que tras la producción de El retorno del rey se quedó con la espada, pidió permiso a Peter Jackson, director de las trilogías El Señor de los Anillos y El Hobbit, para usarla en su cinta. "Así que le pregunté a Peter Jackson si le parecería bien, y me dijo: 'Bueno, ¿es muy importante en la historia?'. Le dije que no, que no lo era. Apenas se nota, pero alguien lo hará, probablemente. Me dijo que le parecía bien", relata el actor.

En la misma entrevista, Mortensen revelaba si estaría dispuesto a retomar su rol como Aragorn en la nueva entrega de la saga de fantasía, The Hunt of Gollum (La caza de Gollum), de la que Jackson será productor ejecutivo y Andy Serkis, director y protagonista. "Por supuesto. No sé cuál es la trama, la desconozco. Puede que me entere pasado un tiempo. Me gusta encarnar a ese personaje. Aprendí mucho de él. Lo disfruté mucho", señaló, mostrándose abierto a la posibilidad.

Con todo, el intérprete apunta a que deberían darse unas condiciones muy concretas para que volviera a dar vida al montaraz. "Únicamente lo haría si fuese el indicado, ya sabes, debido a la edad que tengo ahora y eso. Solo de ser lo adecuado para el personaje, sería una estupidez hacerlo de otra manera", subrayaba.

Aparte de la película de Gollum, que aún no cuenta con fecha de estreno, otros proyectos transportarán a los fans de nuevo a la Tierra Media más pronto que tarde. Al margen de la segunda temporada de Los Anillos de Poder, que llegará a Prime Video el 29 de agosto, Warner estrenará la cinta de animación El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

Será el 13 de diciembre cuando se estrene el largometraje que, dirigido por Kenji Kamiyama, estará ambientado unos doscientos años antes de la Trilogía del Anillo para relatar los orígenes de Helm Mano de Hierro, el rey de Rohan que alcanzó la categoría de leyenda en la épica batalla que dio nombre al Abismo.