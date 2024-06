Primera foto del nuevo jefe de los orcos en la temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

La primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video presentó a Adar, y la historia de origen del villano se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes de la serie. Joseph Mawle encarnó al personaje en la temporada 1, pero será sustituido por otro intérprete en la segunda entrega.

Entertainment Weekly ha mostrado la primera imagen de la temporada 2 del personaje, que ahora será encarnado por Sam Hazeldine. “Para mí, lo atractivo fue que es un personaje oscuro, pero no se ve a sí mismo como un villano. Solo está tratando de proteger a sus hijos, los Uruk”, declaró el actor al medio. "Así que está haciendo lo que siente que debe hacer para salvarlos del genocidio, ya sea de Sauron, que los ve como carne de cañón, o de los elfos", añadió.

'The Lord of the Rings: The Rings of Power' star Sam Hazeldine exclusively talks taking over the role of orc leader Adar and what's next in the struggle against Sauron. https://t.co/2FEa42w2lD