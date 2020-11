Hulk Hogan comenta la foto de Chris Hemsworth entrenando para su biopic: "¿Es lo bastante guapo para interpretarme?"

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth sigue entrenando duramente para interpretar al campeón de la WWE retirado Hulk Hogan en el próximo biopic del luchador. El actor compartió una foto de sus ejercicios en Instagram, que además de llamar la atención de sus compañeros del Universo Marvel, también ha recibido la atención del propio Hogan.

En la imagen, se ve a Hemsworth sin camiseta levantando una pesada rueda, acompañado de un pie de foto en el que se lee: "Hoy es un día de descanso. Decidí darme un capricho con este donut gigante. Dios mío, pesa mucho". Y como no podía ser de otra forma, la publicación ha causado furor en las redes.

De hecho, ha sido el propio Hulk Hogan quien le ha felicitado por su potencia física en Twitter, donde escribió "¡ya está aquí! ¡Estás listo hermano!" antes de bromear preguntando: "¿Pero eres lo bastante guapo como para interpretarme? Jajaja jajaja".

He’s already there! He’s ready BROTHER!!! But is he good looking enough to play me lol,lol,lol. HH pic.twitter.com/q6LLfWUGgL