Natalie Portman confirma un gran spoiler de Thor: Love and Thunder

La Fase 4 del Universo Marvel promete presentar un buen puñado de nuevos personajes... y también algunos viejos conocidos de los fans. Este es el caso de Natalie Portman, que volverá como la doctora Jane Foster en Thor: Love and Thunder para heredar el manto del Dios del Trueno. Y en una reciente entrevista, la actriz puede haber revelado más detalles de los necesarios.

En una reciente entrevista con Yahoo!, la actriz ha abordado algunos detalles de la trama del personaje, incluyendo lo que podría ser un gran spoiler, adelantando que la historia de Jane Foster incluirá una grave enfermedad, que podría ser el motivo de su conversión en Diosa del Trueno.

"No puedo decirte mucho, pero estoy muy emocionada", explicó Portman en la entrevista. "He empezado a entrenar, a desarrollar mis músculos. Si puede haber todas esas superheroínas femeninas, cuantas más sean, mejor".

"Love and Thunder está inspirada en la novela gráfica The Mighty Thor. Está pasando por un tratamiento contra el cáncer y además es una superheroína", añadió la actriz, en lo que parece una revelación sobre la historia de fondo de su personaje.

Por supuesto, hay que tener en cuenta que quizás Portman sólo esté hablando de The Mighty Thor, y no de la película de Taika Waititi. Anteriormente, tanto la actriz como el director se han mostrado reacios a revelar si el cáncer de Jane Foster será llevado a la gran pantalla, así que las palabras de la intérprete no se pueden tomar como una confirmación oficial.

"Es muy raro que en este tipo de películas que buscan el entrenamiento se aborden temas serios de la vida real", explicó Portman en una entrevista en octubre. "Realmente no se anda al respecto. No he visto nada, pero he escuchado los mismos rumores que tú, y es emocionante pensar en ello", añadió entonces.

En el cómic The Mighty Thor, Jane Foster se convierte en la sucesora del Hijo de Odín mientras libra una dura batalla contra el cáncer de mama, siendo el poder del Mjolnir lo que le hace recuperar la salud y la vitalidad. Jane utilizó su nueva identidad como superheroína durante varios años, hasta que finalmente se dio cuenta que seguir haciéndolo la acabaría matando.

Thor: Love and Thunder, la cuarta aventura en solitario del Dios del Trueno de Marvel, llegará a los cines el 11 de febrero de 2022.