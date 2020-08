VIDEO: Así es Chris Hemsworth (Thor) como Hulk Hogan gracias a la magia del 'deepfake'

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Convertirse en una de las estrellas de la lucha libre más grandes de la historia, Hulk Hogan. Este es el próximo reto de Chris Hemsworth y, hasta ahora, nadie ni entre los fans ni entre la crítica han rebatido la elección del protagonista de Thor y Tyler Rake. Al contrario hay muchas ganas de ver a Hemsworth en el papel... tal y como constata este vídeo 'deepfake'.

Creado con la aplicación Reface App, que utiliza la técnica en la que se sustituye el rostro de un actor por otro, el tuitero y editor jefe de Pro Wrestling Sheet Ryan Satin ha creado un pequeño clip en el que se ve la cara de la estrella de Marvel superpuesta en el cuerpo de Hogan. El resultado, aunque un poco siniestro, es genial.

Hemsworth aparece con el mítico bigote en forma de herradura de Hogan, y en las distintas escenas se le puede ver tanto con pelo como sin él, e incluso aparece soltando uno de los intimidadores gritos del luchador.

An idea of how Chris Hemsworth might look playing Hulk Hogan in a biopic pic.twitter.com/Flz4XqLywg