¿Ha intentado Marvel fichar a Charlize Theron?

El Universo Cinematográfico Marvel ha contado con estrellas como Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson o Robert Downey Jr. en sus filas, y ahora que se prepara para entrar su Fase 4, son muchos los nombres que suenan para unirse a la franquicia. Aunque los rumores apuntaban a que Charlize Theron sería el nuevo fichaje de la Casa de las Ideas, la actriz lo ha desmentido.

"Lo juro por Dios. Nunca me dijeron nada. No, no estoy mintiendo. Pero está bien. ¿Sabes que? Estoy creando mi propio camino. Estoy creando mis propias oportunidades. Está bien", contestó la intérprete cuando Variety le preguntó por el asunto.

Aunque por el momento no ha habido ninguna oferta, su último trabajo es una cinta basada en un cómic titulada La vieja guardia. La película, dirigida por Gina Prince-Bythewood y basada en el cómic homónimo de Greg Rucka, ha llegado a Netflix el viernes 10 de julio.

"Leí como cuatro páginas del guion y dije: 'Vaya, esto es realmente interesante'" apunta Theron sobre su nuevo proyecto. "Había algo en la novela gráfica que me hizo sentir que estábamos buscando activamente algo en el mundo de la ciencia ficción, pero obviamente algo que se parecía a lo que nos gusta. Tierra, cosas reales, emotivas. Y la historia tenía una verdadera trama emocional", adelantó.

Uno de los últimos títulos de la estrella es El escándalo (Bombshell), filme por el que consiguió una nominación al Oscar como mejor actriz principal en 2019. Y a pesar de que no protagonizará el spin-off de Mad Max Fury Road basado en su personaje, la Emperatriz Furiosa, seguirá dedicada al cine de acción y próximamente aparecerá en Fast & Furious 9 y ya está preparando la segunda parte de Atómica.