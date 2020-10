Hugh Jackman se desnuda para un anuncio y Ryan Reynolds vuelve a 'trolearle'

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman protagoniza un nuevo y divertido spot publicitario en el que aparece completamente desnudo a excepción de unas botas de la marca RM Williams. Y como no podría ser de otra forma, su compañero mutante Ryan Reynolds no ha desperdiciado la ocasión de meterse con el actor que dio vida a Lobezno en la franquicia X-Men.

La de Jackman y Reynolds es ya una larga historia llena de burlas y chascarrillos mutuos, en parte gracias al irreverente Deadpool del segundo. El anuncio hace referencia al eslogan de la compañía de calzado ("Use Only"), que cómicamente el actor australiano malinterpreta, presentándose a la reunión vestido sólo con sus botas de cuero.

What can I say? The boots are comfortable. @RMWilliamsUK #ad pic.twitter.com/nVV6lXZdCa