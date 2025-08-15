Así es el nuevo aspecto de un legendario X-Men en Vengadores: Doomsday

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Los Russo siguen manos a la obra con el rodaje de Vengadores: Doomsday. Alan Cumming, quien interpretó a Nightcrawler (Rondador nocturno) en X-Men 2, es uno de personajes confirmados y ha compartido unas imágenes desde el set de rodaje en Reino Unido del filme que verá la luz el 18 de diciembre de 2026.

A través de su Instagram, Cumming publicó un vídeo del set de Vengadores 5 en el que se encuentra rodando una escena con una potente iluminación. Pero lo que más ha captado la atención de los fans marvelitas son dos imágenes lanzadas por el actor británico.

La primera de ellas muestra la puntiaguda y gruesa dentadura protésica que deberá llevar Cumming para convertirse nuevamente en Nightcrawler. Sin embargo, la segunda es también la más interesante, ya que se trata de una caja de cartón en que puede verse dos diseños del héroe mutante: uno cercano al aspecto que llevó en X-Men 2, y el otro, una ilustración donde lleva su característico traje rojo y negro de los cómics.

Esto sugiere que el actor podría terminar vistiendo el atuendo de Nightcrawler en las grapas, una posibilidad que no resulta disparatada, ya que, en Deadpool y Lobezno, tanto Hugh Jackman como Channing Tatum (este último también estará en Vengadores 5) vistieron los clásicos uniformes que Logan y Gambito lucen en los cómics.

Por otro lado, conviene recordar que a Cumming se le escapó que Nightcrawler tendrá un encontronazo con Reed Richards/Mr. Fantástico (Pedro Pascal) en Vengadores: Doomsday, que también contará con el regreso de otros X-Men del universo Fox, como los de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy / Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier / Profesor X) e Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto).

"Ahora vuelvo a interpretar a Nightcrawler. Ayer estuve entrenando las acrobacias para una escena de lucha. Pensaba: ¡tengo sesenta años! Hace veintitrés años que interpreté a ese superhéroe. Incluso entonces ya era algo mayor para ser un superhéroe. Y ahora he vuelto a hacerlo", comentó en declaraciones a Buzzfeed UK.

"Para mí eso es divertidísimo. Me encuentro practicando estas escenas de lucha y digo: '¿Con quién voy a pelear?' Y me responden: 'Vas a atizarle a Pedro Pascal en la cabeza o algo así'", admitió.