Filtración masiva de Doomsday: El Doctor Doom será el héroe y tendrá sus propios Vengadores

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel sigue cocinando Vengadores: Doomsday, que tiene fijado su estreno para el 18 de diciembre de 2026. Y los últimos rumores y filtraciones sobre la trama del filme apuntan a que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. contará con su propio superequipo y será el principal personaje... e incluso el veradero héroe sorpresa de la cinta de los Russo.

Según apunta Alex Pérez, de The Cosmic Circus, Victor Von Doom será el "personaje principal o 'héroe'" de Vengadores 5. El personaje de Robert Downey Jr. podría, salvando las distancias, ser un antagonista similar a Thanos (Josh Brolin) en la anterior Saga del Infinito. Es decir, un enemigo temible, contumaz y muy poderoso pero que no busca hacer el mal de forma sádica o vil, sino que cuenta con férreas motivaciones y está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que él entiende que es un bien mayor, tal y como buscaba Thanos con la Decimación.

En cuanto a lo que busca Doom, parece ser que el despreciable soberano de Latveria considera las incursiones como una amenaza para el Multiverso y pretende detenerlas utilizando los poderes del joven Franklin Richards. "Se ve a sí mismo como el héroe de esta historia y hará lo que sea necesario para asegurarse de mantenerse en la cima", expresó Pérez. Asimismo, comentó que, con el Multiverso al borde del colapso, solo unas pocas Tierras permanecen intactas, y una de las que mostrará Doomsday estará totalmente devastada a causa de las incursiones, para que los héroes comprendan la magnitud de la amenaza a la que se enfrentan.

También señala que, a las alineaciones de los Vengadores liderados por Sam Wilson (Anthony Mackie), el actual Capitán América, así como a las de los 4 Fantásticos, los X-Men, los Nuevos Vengadores y la de Loki, se sumará la formada por el Doctor Doom, de la cual ya se rumoreó que podría tratarse de una versión multiversal del equipo de supervillanos conocido como los Maestros del Mal.

Además, según Pérez, la cinta de los Russo recreará en imagen real "un escenario interesante" de la serie animada de Marvel What If..? (¿Qué pasaría si...?), y, por otro lado, quien supuestamente no estará junto a Doom es el Hombre Molecular, que desempeña un rol fundamental en los cómics de Secret Wars.

Sin embargo, insinúa que hay buenas razones para creer que Franklin -el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, interpretados respectivamente por Pedro Pascal y Vanessa Kirby en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos- o Loki ocuparán su lugar en Vengadores: Doomsday. En cualquier caso, de momento, toca esperar para averiguarlo.