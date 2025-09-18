¿A Qué Hora Se Estrena Superman De James Gunn En HBO Max?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Tras su paso por las salas, donde ha acumulado más de 615 millones de dólares a nivel mundial, Superman aterriza este viernes 19 de septiembre en HBO Max. La cinta protagonizada por David Corenswet es la primer largometraje del nuevo DCU que están construyendo James Gunn y Peter Safran así que, muchos se estarán preguntando... ¿A qué hora se estrena Superman en HBO Max?

La cinta ha conseguido alzarse como la película de superhéroes más vista de este 2025, superando a producciones de Marvel Studios como Los cuatro fantásticos: primeros pasos. Tras este éxito, y con el estreno de Supergirl previsto par el 26 de junio de 2026, Gunn ampliará la historia del último hijo de Krypton con Man of Tomorrow (El hombre del mañana). El filme, cuya fecha de estreno está fijada para el 9 de julio de 2027, y que verá al Superman de Corenswet y al Lex Luthor de Nicholas Hoult unidos contra un temible enemigo.

"Con su estilo característico, James Gunn se enfrenta al superhéroe original en el recién imaginado universo DC con una mezcla singular de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad", reza la sinopsis oficial de Superman.

En cuanto al horario de lanzamiento, la película de Gunn estará disponible en HBO Max a las 00:00 horas del viernes 19 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, el filme protagonizado por Corenswet y Hoult podrá verse en la plataforma a las 9:00 horas del mismo día en España, a las 8:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de Superman desde la una de la madrugada del viernes, según el huso horario de la Zona Central. También a esa hora, el largometraje se estrenará para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas del viernes será cuando la película protagonizada por Corenswet y Hoult estará disponible para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, Superman estará disponible desde las 3:00 horas del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del filme dirigido y escrito por James Gunn desde las 4:00 horas del viernes.