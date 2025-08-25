VÍDEO: El casting de David Corenswet como Superman, que revoluciona las redes sociales

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Con su estreno en formato digital, aunque sigue disponible en cines, Superman ofrece al público la oportunidad de ver material adicional de la producción. Tal y como aseguran las miles de interacciones en redes sociales, entre el contenido extra destaca el vídeo que David Corenswet grabó en casa para optar al papel de Clark Kent, donde se le ve presentándose a cámara e interpretando una escena de entrevista con Lois Lane, lectura que realizó Julia Best Warner, esposa de Corenswet.

David Corenswet’s audition tape for Superman has been released. pic.twitter.com/9vah9riuRi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 23, 2025

El clip incluye un borrador temprano de los diálogos y concluye con un desenlace distinto al del montaje final de la cinta de James Gunn, pero revela que desde el inicio ya estaba presente la fluidez del actor para moverse entre la timidez del reportero y la seguridad del superhéroe. En el vídeo se aprecia, precisamente, lo que el director ha subrayado en múltiples entrevistas: un Clark de gesto humano y cercano, capaz de inspirar confianza sin perder el pulso heroico.

Para buena parte del fandom de DC, la audición reafirma la idea de que el fichaje de Corenswet como Superman fue un gran acierto de James Gunn. Varios usuarios de X incluso lo comparan con Christopher Reeve:

You can always tell who went to Juilliard and who didn’t. Corenswet is such a theatre kid and it’s so great. He channeling Reeve so much here it’s wild. Also, if you haven’t seen his student projects and shorts, you’re missing out. They’re absolutely fantastic https://t.co/QScnaCGH1l — Josh Loden (@noswag_JLoden) August 23, 2025

I know we say it times an times again but this is some Christopher Reeve’s spirit coming into fruition so smoothly. https://t.co/ohcc5r4SNL pic.twitter.com/7jrqVOODft — 🇵🇷𝕹𝖆𝖙𝖆𝖑𝖎𝖆 𝕺𝖗𝖙𝖎𝖟⧗𝕽𝖔𝖒𝖆𝖓𝖔𝖋𝖋🇵🇷 (@ScarletWidow901) August 23, 2025

The spirit of Christopher Reeve possessed him, nobody stood a chance against him https://t.co/bnBzVqPKmW — mike (@mxke_teo) August 23, 2025

"Nadie tenía opción contra él", escribe un usuario de X identificado como mxke_teo. Un comentario que no está lejos de lo que aseguró el propio Gunn tiempo atrás: "Desde el principio, él era el hombre a batir", señaló el cineasta en una entrevista con GQ al hablar de Corenswet, a quien el director colocó en su radar tras verlo en Pearl, de Ti West, donde el intérprete da vida al proyeccionista.

A la espera de una confirmación oficial que revele en qué proyecto de DC Studios volverá Corenswet, el próximo gran regreso de la superfamilia en cines es Supergirl, cuyo estreno está fijado para el 26 de junio de 2026. Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, Jason Momoa y Matthias Schoenaerts, la película marcará la nueva etapa cinematográfica de Kara Zor-El, la irreverente prima de Clark Kent.

En paralelo, Gunn ha confirmado que trabaja en una nueva película que no es una secuela directa de Superman, pero que cuenta con el héroe como un personaje importante, además de encajar en la hoja de ruta que el cineasta describe como una "saga de Superman" con cuatro películas.