¿A Qué Hora Se Estrena El Primer Tráiler De Los 4 Fantásticos (Fantastic Four: First Steps)?

¿A Qué Hora Se Estrena El Primer Tráiler De Los 4 Fantásticos (Fantastic Four: First Steps)? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Quedan tan solo horas para que Marvel estrene, al fin, el primer tráiler completo de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (Fantastic Four: First Steps), la primera película de la familia de superhéres dentro del UCM. La cinta protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach es, sin duda, uno de los estrenos más esperados del año, por lo que muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿A qué hora se estrena el tráiler de Los 4 Fantásticos?

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora", señala la sinopsis no oficial de la película que verá la luz en cines el 25 de julio.

En cuanto al horario de estreno, tal y como ha confirmado el breve teaser lanzado por Marvel Studios, el tráiler de la nueva película de Los 4 Fantásticos saldrá a la luz a las 7:00 horas de este martes 4 de febrero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 4:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York).

Así, en España, el primer avance oficial de la la nueva película de Marvel Studios podrá verse a las 13:00 horas de ese mismo día, a las 12:00 horas en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar del tráiler de la película dirigida por Matt Shakman desde las 6:00 horas, según el huso horario de la Zona Central. También a las 6:00 horas, el esperado avance estará disponible para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 7:00 horas será cuando el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia podrá ver por primera vez a Pedro Pascal, Vanessa Kirby y compañía enfundados en sus trajes del superhéroes. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el adelanto podrá verse desde las 8:00 horas.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar desde las 9:00 horas de los primeros fragmentos del filme de Marvel Studios que verá la luz en cines el 25 de julio de este año.