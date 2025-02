Los 4 Fantásticos: ¿Qué es la Fundación Futuro?

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

The Fantastic Four: First Steps, el debut de la Primera Familia de Marvel en el UCM, llegará a las salas de cine el 25 de julio. En varias de sus publicaciones promocionales, incluyendo su primer teaser tráiler, La Casa de las Ideas ha mencionado a la Fundación Futuro, que tendrá un papel en la película. Ante esto, muchos fans de la franquicia que no hayan leído los cómics se estarán preguntando en estos momentos... ¿Qué es la Fundación Futuro?

Reed Richards (Pedro Pascal), Susan Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) serán los protagonistas de la película de Marvel que estará ambientada en un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960.

Un mundo en el que existirá la Fundación Futuro, una organización ideada por el mismísimo Mr. Fantástico para convertirse en una solución actual para los problemas de tiempos venideros. La primera aparición en las grapas de esta iniciativa data del año 2010, cuando el escritor Jonathan Hickman y el dibujante Neil Edwards publicaron el número 579 de Los 4 Fantásticos.

Según relatan los cómics, Reed Richards reunió a los jóvenes más brillantes y extravagantes de la galaxia para formarlos y dejar el futuro de la humanidad en buenas manos. Primeramente, Mr. Fantástico y la Fundación Futuro exploraron los límites del ser humano a lo largo del universo y posteriormente, se adentraron juntos en las entrañas del siempre sorprendente multiverso.

LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN FUTURO

La primera clase de la Fundación Futuro contaba en sus pupitres con los hijos de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, Franklin y Valeria Richards; Alex Power de los Power Pack; Artie Maddicks, mutante con poderes telepáticos; Tong, Turg, Korr y Mik, miembros aventajados de la raza subterránea de los moloides; los hijos del rey acuático Uhari, Vil y Wu; y el Hombre Dragón, un androide con forma de escupefuegos que antaño fue enemigo de Los 4 Fantásticos.

"El futuro del hombre no es que mil millones de nosotros nos peleemos por recursos limitados en un planeta que pronto morirá, sino que un billón de seres humanos se extiendan por toda una galaxia. El futuro del hombre no está aquí... está ahí fuera", promulgaba así el líder de Los 4 Fantásticos el propósito de la Fundación Futuro.

Dirigida por Matt Shakman, a partir de un guion de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, The Fantastic Four: First Steps también cuenta en su reparto con Julia Garner como Shalla-Bal/Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus.