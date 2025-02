El tráiler de Los 4 Fantásticos de Marvel es inminente

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Parecía que la Super Bowl 2025 era el evento perfecto para que Marvel mostrara al fin el primer tráiler de The Fantastic Four: First Steps, la nueva película de Los 4 Fantásicos y primera ya dentro del UCM. Pero al parecer el primer adelanto de la cinta protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach llegará antes la gran cita del fútbol americano.

Y es que las últimas informaciones aseguran que será este martes 4 de febrero (día FF, February Four) cuando Marvel Studios estrene el primer adelanto del filme dirigido por Matt Shakman. Lo hará en programa matutino Good Morning America, de la cadena ABC (que es propiedad de Disney) por lo que el tráiler de The Fantastic Four: First Steps se verá ya en la tarde del martes en horario español.

La filtración de la fecha de estreno del adelanto llegó a través de una nota de prensa del propio programa de la ABC, que luego redifundió ya sin la información sobre el lanzamiento del tráiler de The Fantastic Four: First Steps.

'THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS' trailer release has been removed from the Good Morning America schedule. pic.twitter.com/iuu04RUMCb — Agents of Fandom (@AgentsFandom) February 1, 2025

"Ambientada con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, The Fantastic Four: First Steps de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) mientras afrontan su desafío más aterrador hasta ahora", señala la sinopsis no oficial de la película.

"Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de sus lazos familiares, deben defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y como si el plan de Galactus de devorar el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente grave, las cosas se vuelven inesperadamente personales", añade el resumen del filme que llegará a los cines el 25 de julio de este mismo año.

Antes, Marvel Studios estrenará en la pantalla otras dos películas. Primero será el turno de Capitán Amércia: Brave New World, la cinta protagonizada por Anthonie Mackie y Harrison Ford que llegará a los cines el 14 de febrero. Y poco después, el 30 de abril, hará lo propio Thunderbolts, película que reunirá a varios antihéroes de Marvel y cuyo reparto encabezan nombres como Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Daniel Brühl o Julia Louis-Dreyfus.