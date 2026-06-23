Archivo - Primeras reacciones de Avatar 3 Fuego y ceniza, el "espectáculo definitivo": "Esto es para lo que se crearon los cines" - 20TH CENTURY STUDIOS - Archivo

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Seis meses después de su estreno en cines, Avatar: Fuego y Ceniza llega a Disney+. La tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron aterriza en la plataforma el 24 de junio. Tras arrasar en taquilla con 1.485 millones de dólares en todo el mundo convirtiéndose en el gran blockbuster de 2025. Y teniendo en cuenta que se trata de una de las franquicias más potentes del panorama actual, la gran pregunta es... ¿A qué hora se estrena Avatar: Fuego y Ceniza en Disney+?

"Con Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron lleva al público de vuelta a Pandora en una nueva y envolvente aventura con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully", reza la sipnosis oficial del filme.

Avatar: Fuego y Ceniza fue galardonada con el Oscar a los mejores efectos visuales y se suma a la colección Avatar en Disney+, donde los fans ya pueden disfrutar de las dos primeras películas, Avatar (2009) y Avatar: El sentido del agua (2022), así como del documental Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar.

¿A QUÉ HORA LLEGA AVATAR: FUEGO Y CENIZA A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, Avatar: Fuego y Ceniza estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 24 de junio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la tercera entrega de la saga Avatar llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por James Cameron llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando Avatar: Fuego y Ceniza esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme galardonado en los Oscar a los mejores efectos visuales.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Avatar: Fuego y Ceniza desde las 4:00 horas de este miércoles.