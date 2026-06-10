Avatar 3: Fuego y ceniza confirma su fecha de estreno en Disney+ - DISNEY

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Tal y como ya adelantó una de sus estrellas, Sigourney Weaver, hace ahora casi un mes, Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron, lletará a Disney+ el próximo 24 de junio.

Desde ese día, la película se suma a la colección Avatar en Disney+, donde los fans ya pueden disfrutar de las dos primeras películas, así como del documental Fuego y agua: Cómo se hicieron las películas de Avatar.

Durante su andadura en los cines, donde se estrenó en diciembre, la tercera entrega de Avatar recaudó casi 1.500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, una cifra que, pese a ser alta, resulta inferior a la de sus predecesoras.

Así, frente a los 1.485 millones de dólares recaudados por Fuego y Ceniza a nivel global, la primera entrega de Avatar, estrenada en 2009, amasó 2.930 millones en todo el mundo, cifra que la convierte en la película más taquillera de todos los tiempos.

En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al alancar 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame.

EL FUTURO DE LA SAGA AVATAR

Pese a esta notable caída en taquilla, recientemente Cameron se mostraba optimista respecto al futuro de la franquicia... siempre que se consigan optimizar costes.

Así, manifestaba que la recaudación de Avatar 3 podría ser suficiente para que sea "probable" que la cuarta entrega llegue a los cines. De hecho, tanto el oscarizado director como Disney estaban evaluando cómo producir Avatar 4 y 5 de manera más económica y con una duración más reducida. En todo caso, Cameron ya adelantó que, si todo terminaba con Fuego y ceniza, cerraría los cabos sueltos con un libro.