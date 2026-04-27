Primer vistazo a la boda de Millie Bobby Brown en Enola Holmes 3, que ya tiene fecha de estreno - NETFLIX

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown (Stranger Things) volverá a interpretar a Enola Holmes en la tercera entrega de la saga, que trasladará su trama hasta Malta. Para ir calentando motores hasta su estreno el 1 de julio, Netflix ha lanzado unas imágenes entre las que destaca especialmente la presunta boda de la brillante detective y hermana de Sherlock Holmes, al que vuelve a interpretar Henry Cavill.

"Nueva ciudad, mismo espíritu rebelde. Enola Holmes aterriza en Malta para resolver un nuevo misterio, y esta vez es personal. La tercera entrega llega el 1 de julio", reza el anuncio de Netflix acompañado de varias escenas de la película. Como puede apreciarse, la primera de estas imágenes muestra a Enola en el altar, a punto de casarse, muy probablemente con Tewkesbury, el personaje interpretado por Louis Partridge.

En la segunda, de hecho, Enola y Tewkesbury se encuentran muy felices pasando juntos el día, y en otra, formando equipo nuevamente con su hermano Sherlock.

Nueva ciudad, mismo espíritu rebelde🕵️‍♀️✨ Enola Holmes aterriza en Malta para resolver un nuevo misterio, y esta vez es personal. La tercera entrega llega el 1 de julio. pic.twitter.com/SOX6P5sL5S — Netflix España (@NetflixES) April 27, 2026

Otras tomas muestran a Enola siguiendo a alguien de forma sigilosa, el regreso de Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes -madre de Enola y Sherlock-, y a Tewkesbury conversando en privado con el doctor Watson, interpretado por Himesh Patel.

NUEVA ENTREGA Y NUEVO DIRECTOR

Estrenada en 2022, Enola Holmes 2 centraba su trama en el personaje de Brown abriendo su propia agencia de detectives y resolviendo un misterio inspirado en la huelga de las Matchgirls de 1888 en Londres.

La tercera entrega de la franquicia está dirigida por Philip Baranti (Adolescencia), quien toma así el relevo de Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas de la saga, y está escrita por Jack Thorne. Además de Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Himesh Patel, Louis Partridge y Helena Bonham Carter, el filme también cuenta en su reparto con James Wright, Joe Azzopardi y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty.

Brown también ejerce como productora de Enola Holmes 3 junto al propio Thorne, Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer, mientras que Joshua Grode, Jake Bongiovi e Isobel Richards ejercen como productores ejecutivos.