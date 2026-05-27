Tráiler de Enola Holmes 3, con Millie Bobby Brown al rescate de Henry Cavill - NETFLIX

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown (Stranger Things) regresa a Netflix el 1 de julio con Enola Holmes 3. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un adelanto de lo más emocionante: Sherlock (Henry Cavill) es secuestrado y la joven detective investiga el rapto de su hermano mayor.

"La vida era todo lo que deseaba. Éramos nosotros dos solos. Esos eran los mejores momentos", dice Enola dirigiéndose a los espectadores al inicio del avance. Seguidamente, unas escenas muestran su feliz relación con Tewkesbury (Louis Partridge).

Es entonces cuando la hermana pequeña de Sherlock confiesa que su amado decidió complicar sus vidas. "Enola Eudoria Holmes, ¿me aceptarías a mí, Earnest Augustus de la casa Tewkesbury, como tu esposo?", le pregunta el joven, visiblemente nervioso, proponiéndole matrimonio.

"Sí, yo también me sorprendí", confiesa Enola, mirando a cámara tras la pedida de mano de Tewkesbury. Instantes después, una escena muestra a Sherlock en la calle viéndose con su hermana, el hotel Cornelisse incendiándose y a la joven con su vestido de novia en un carruaje mientras alguien a caballo la persigue.

EL SECUESTRO DE SHERLOCK HOLMES

En ese instante, las imágenes descubren a Sherlock siendo reducido por dos siniestras figuras que lo raptan. "Es tu hermano. Han secuestrado a Sherlock", le dice Watson (Himesh Patel) a Enola en medio de un páramo desértico.

Acto seguido, la detective se pone manos a la obra para investigar quién ha secuestrado a su hermano mayor y por qué. Las imágenes también muestran a Tewkesbury nervioso y preocupado por la ausencia de Enola en su compromiso matrimonial.

"La aventura lleva a la detective Enola Holmes a Malta, mientras sus sueños personales y profesionales se entremezclan en el caso más traicionero al que se ha enfrentado nunca", reza la sinopsis.

La tercera entrega de la franquicia está dirigida por Philip Barantini (Adolescencia), quien toma así el relevo de Harry Bradbeer, responsable de las dos primeras películas de la saga, y está escrita por Jack Thorne.

El filme también cuenta en su reparto con James Wright y Joe Azzopardi. Helena Bonham Carter como Eudoria, la madre de Enola y Sherlock, y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty completan el elenco.

Brown también ejerce como productora de Enola Holmes 3 junto al propio Thorne, Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer, mientras que Joshua Grode, Jake Bongiovi e Isobel Richards ejercen como productores ejecutivos.