Millie Bobby Brown, indignada tras la filtración de su sueldo en Stranger Things y Enola Holmes

MADRID, 14 Feb. (CulturaOcio) -

Millie Bobby Brown es una de las grandes estrellas de Netflix gracias a Stranger Things y la saga Enola Holmes. Tal como se reveló recientemente, la actriz ganó 10 millones de dólares como protagonista y productora de Enola Holmes 2, convirtiéndose en el salario más alto de la historia para un actor menor de 20 años. Después de que esta información saliera a la luz, la intérprete ha lamentado la filtración de estos datos.

Aparentemente, también se desveló que la intérprete había cobrado al menos 250.000 dólares por episodio en Stranger Things desde la temporada 3. Brown no confirmó ni desmintió la veracidad de estas cifras, pero compartió su opinión sobre lo ocurrido en una entrevista con Vanity Fair.

Aunque Brown dejó claro que siempre se ha sentido protegida en su carrera por sus padres y por Netflix, señaló que los contratos que firmó cuando era adolescente nunca deberían haberse filtrado en internet y que "debieron haber sido protegidos para que no queden registrados".

"Simplemente pone a los niños en una situación realmente peligrosa", dijo Brown. "Creo que todo el mundo es un poco laxo con respecto a la forma en que se cría a los niños en la industria. Crecí con muchos ojos puestos en mis padres, pero siento que fueron las personas que más me protegieron", agregó.

Brown dio gracias a sus padres por haberle enseñado "a decir 'no' a una edad muy temprana. Creo que es una palabra muy poderosa. Mi madre es muy sabia, y se defiende. Mi padre siempre me ha empujado a defenderme y nunca conformarme con menos de lo que merezco. La confianza que me ha inculcado, el amor y la esperanza que me ha inculcado, me han ayudado a estar en los sets o escenarios y luchar por mí misma, con la esperanza de poder luchar por los demás".

En su entrevista, la actriz también explicó cómo vivió la fama siendo una adolescente. "No permito que mucha gente entre en mi vida y, cuando lo hago, creo que es muy moderado. Empecé en esto muy joven y sentí que la prensa era muy, muy dura conmigo. Por eso me gusta asegurarme de defenderme", esgrimió.

"Creo que, en general, debería haber más leyes con los medios en términos de explotación de los paparazzi", reivindicó. Millie Bobby Brown dirá adiós al personaje la lanzó a la fama Once (Eleven) en Stranger Things, en la quinta y última temporada de la serie de Netflix. La ficción creada por Matt y Ross Duffer desembarcará en Netflix antes de que termine el año, aunque todavía no tiene fecha confirmada de estreno.