La hilarante amenaza de Jennifer Lawrence en los Globos de Oro que se convirtió en el gran meme de la gala

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Jennifer Lawrence, una de las grandes estrellas de Hollywood de la última década, ha vuelto a protagonizar un divertido momento durante una ceremonia de premios. En la entrega de los Globos de Oro 2024, estaba nominada a mejor actriz de comedia o musical por su papel en Sin malos rollos.

Como es habitual, en la gala se repasaron todas las candidatas a hacerse con la estatuilla. Junto a ella estaban Fantasia Barrino por El color púrpura, Natalie Portman por Secretos de un escándalo, Alma Pöysti por Fallen Leaves, Margot Robbie por Barbie y Emma Stone por Pobres criaturas. Cuando enfocaron a Lawrence, esta dejó uno de los mejores clips de la noche.

En lugar de sonreír o mostrar tensión, gestos comunes de los nominados a un premio, Lawrence tiró de humor y, mirando fijamente a cámara, amenazó abiertamente a la organización de los Globos de Oro. "Si no gano, me marcho", espetó, gesticulando asiduamente con las manos.

“If I don’t win, I’m leaving” - Jennifer Lawrence mouths to the camera during her category at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/XP0T1wOMit