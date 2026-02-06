"Hay una probabilidad muy alta" de que Vengadores: Secret Wars sean finalmente dos películas

Archivo - La condición de Thanos (Josh Brolin) para volver en Secret Wars - MARVEL - Archivo

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

El 8 de diciembre Vengadores Doomsday llegará a los cines. La cinta que presentará a Robert Downey Jr. como el icónico Doctor Doom será el principio del fin de la Saga del Multiverso y también podría ser el arranque de una trilogía. Y es que en diciembre de 2027 llegará a los cines Vengadores: Secret Wars, un proyecto que Marvel Studios estaría valorando dividir en dos filmes.

"El rumor actual que circula es que Secret Wars va a dividirse en dos partes. Me gustaría sumarme a ese rumor y decir que hay una probabilidad muy alta de que así sea", asegura Alex Pérez de The Cosmic Circus en una sesión de preguntas y respuestas, donde vincula esa posibilidad con el estado actual de la producción.

"Y la razón es que Vengadores: Secret Wars, cuyo inicio de rodaje estaba previsto para los próximos meses, ha entrado en lo que se conoce como una fase de inicio condicional. Esto significa que Marvel no puede grabar legalmente nada para Secret Wars hasta que se actualice y valide el contrato", añade Pérez, que sostiene que "en los pocos casos en que esto ha sucedido se debe a un enorme cambio respecto a la producción original, por ejemplo, que una película se divida en dos partes".

En caso de que el proyecto acabe fragmentándose en dos, Perez asegura que un hipotético tercer capítulo serviría para ampliar el tramo final de la Saga del Multiverso y no para desarrollar una película que funcione de puente hacia la llamada Saga Mutante, la etapa que marcará al UCM a partir de 2028. De todas formas, la elección definitiva podría no tomarse hasta finales de 2026.

Según informó el insider Daniel Richtman, Marvel Studios no decidirá si dividir Secret Wars en dos partes hasta que Doomsday se estrene, es decir, una vez comprobada su respuesta en taquilla. No obstante, ese escenario resulta tardío para presentar un cambio tan relevante, especialmente cuando el rodaje de Secret Wars está previsto que arranque a mediados de 2026.

Si bien Marvel Studios no ha confirmado el reparto de Vengadores: Secret Wars más allá de la participación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Mark Ruffalo y Chris Hemsworth se han adelantado a cualquier anuncio al sugerir que Thor formará parte del proyecto. En paralelo, Deadline señaló que Sadie Sink, estrella de Stranger Things que debutará en el UCM en Spider-Man: Brand New Day con un personaje todavía por revelar, también estará en Secret Wars.