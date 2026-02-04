¿Ha Despedido Disney A Mark Ruffalo (Hulk) Por Sus Críticas A Donald Trump Y Al ICE? - STEVE VAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Mark Ruffalo, quien interpreta a Bruce Banner/Hulk en el UCM, fue una de las muchas estrellas que rindieron homenaje en la pasada edición de los Globos de Oro a Renee Good, que murió tras ser abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El actor ha respondido ahora a los rumores sobre su supuesto despido por parte de Disney, y por lo tanto de Marvel Studios, tras sus duras críticas hacia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Que yo sepa, no", afirmó Ruffalo a The News Movement en una entrevista con motivo del estreno de Ruta de escape, el thriller que en el que se reune precisamente con Chris Hemswort, el actor que encarna a Thor en el UCM. "La gente no deja de preguntarme: '¿Te han despedido?' ¡Que yo sepa, no!", continuó el actor.

"Es una tontería", añadió seguidamente al respecto Hemsworth, quien volverá a encarnar a Thor en Vengadores: Doomsday. "Estaré allí mientras me quieran, pero tengo una buena relación con ellos", prosiguió Ruffalo. "Quién sabe, puede que ya haya cosas que esté haciendo que [risas] Estoy por aquí, solo diré eso", soltó, dando carpetazo a la cuestión.

Los rumores sobre su presunto despido por parte de Disney comenzaron a circular tras sus declaraciones contra Trump. "Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente", declaró Ruffalo a USA Today durante la alfombra roja de los Globos de Oro. "Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa", continuó.

"Lo único que le importa es su propia moralidad, pero ese tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en un gran lío", sentenció Ruffalo.

Dicho esto, el que Ruffalo haya insinuado que ya esté haciendo cosas podría deberse a que esté involucrado bien en Vengadores: Doomsday o, más posiblemente, en su segunda entrega, Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. En cualquier caso, si el actor acaba regresando como Bruce Banner/Hulk en alguna de las dos cintas de los Russo, tras Spider-Man: Brand New Day, que verá la luz el 31 de julio, es algo que, por ahora, solo el tiempo lo dirá.