Mark Ruffalo y Chris Hemsworth revelan el regreso de un icónico héroe en Vengadores: Secret Wars

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, primera entrega del cierre de la Saga del Multiverso de Marvel Studios, cuyo desenlace se resolverá en Vengadores: Secret Wars, fijada para el 17 de diciembre de 2027. Más allá de la presencia de Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el estudio no ha anunciado el reparto de esta segunda parte, pero Mark Ruffalo y Chris Hemsworth parecen haberse adelantado y han desvelado la participación de Thor en la misma.

En una entrevista con BuzzFeed UK, Ruffalo, Hemsworth y Halle Berry han comparado el historial de cada uno en producciones de superhéroes. El actor que encarna al dios del trueno desde 2011 estaba enumerando sus participaciones en la saga de los Vengadores cuando el intérprete que da vida a Hulk intervino para corregir su recuento.

"Seis. Bueno... lo serán", dice Ruffalo. "Sí, pero esa todavía no la hemos rodado", responde Hemsworth acto seguido.

Contando el rodaje de Doomsday, Hemsworth ha participado en cinco películas de los Vengadores, por lo que el comentario sobre una sexta entrega no rodada encaja con Secret Wars. De esta forma, ambos intérpretes revelan la presencia de Thor en el largometraje de los hermanos Russo, cuya producción se espera que arranque a mediados de 2026 en Pinewood Studios (Reino Unido).

Curiosamente, Ruffalo no figura entre las decenas de actores confirmados para Vengadores: Doomsday e incluso el propio actor ha negado formar parte de ella. Con Secret Wars ocurre algo similar, aunque Ruffalo ha dado pie a pensar que podría estar en este segundo filme al tener información sobre quién la protagonizará, tal y como ha demostrado en la conversación con BuzzFeed UK.

Donde sí está asegurada la presencia de Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk es en Spider-Man: Brand New Day, cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. De hecho, varias imágenes filtradas del rodaje muestran al científico en su apariencia humana, lo que parece indicar que se dejará atrás la última versión del héroe vista en el UCM, aquella que fusiona el cuerpo y fuerza de Hulk con la inteligencia y control de Banner.

Dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Spider-Man: Brand New Day cuenta también en su reparto con Zendaya y Jacob Batalon, que vuelven como Pater Parker, MJ y Ned, respectivamente, además de Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher.

Entre los fichajes más recientes que ya figuran en el elenco del largometraje, pero cuyos papeles todavía están por confirmar, se encuentran la actriz de The Bear, Liza Colón-Zayas; la intérprete de Star Trek: Strange New Worlds, Melanie Scrofano; el actor de Separación, Tramell Tillman y la estrella de Stranger Things, Sadie Sink, que también estará en Vengadores: Secret Wars.