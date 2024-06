Filtrada la conexión de Capitán América 4 con Guardianes de la galaxia

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Capitán América: Brave New World llegará a los cines el 14 de febrero de 2025 con Anthony Mackie recogiendo la antorcha de Steve Rogers como nuevo centinela de la libertad. Tras confirmarse que Giancarlo Esposito (Breaking Bad) será el gran villano de la película, una nueva imagen del rodaje parece indicar que su trama se encuentra estrechamente ligada a los eventos de Guardianes de la Galaxia.

Hasta el momento, el estudio liderado por Kevin Feige ha conseguido mantener a raya muchos detalles sobre la trama del filme. Sin embargo, pese a su riguroso hermetismo, ha salido a la luz una toma del set de rodaje que ha puesto largos los dientes a los seguidores marvelitas.

La imagen en cuestión muestra a un extraño grupo criaturas alienígenas muertas colgadas de un gancho como si fuesen unos cochinillos. Su aspecto parece indicar que se trata de los Orloni, una raza extraterrestre que ya se había dejado ver con anterioridad en el UCM.

New behind the scenes look at 'CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD'. pic.twitter.com/DIxw2h2Gnk