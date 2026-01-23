¿Es Hamnet La Historia Real De Shakespeare, De Su Mujer Y De Sus Hijos? - UNIVERSAL PICTURES

Ya está en cines Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao que traslada a la gran pantalla la novela superventas homónima de Maggie O'Farrell. El largometraje, que acumula ocho nominaciones para los Premios Oscar, inclyendo mejor película, mejor dirección y mejor actriz, se adentra en la vida familiar de William Shakespeare, desde su matrimonio hasta la íntima tragedia que supuestamente le inspiró para escribir Hamlet años después.

De entrada, Hamnet parte de que la vida doméstica de William Shakespeare está documentada de forma fragmentada, y esos vacíos han alimentado durante siglos diferentes lecturas biográficas y reconstrucciones sobre motivaciones, afectos y culpas. El filme protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal se apoya en elementos reconocibles de la historia del escritor como nombres, fechas, lugares y el impacto recurrente de la peste en la Inglaterra isabelina, pero los reordena y dramatiza a su antojo para articular un relato sobre el duelo, el desgaste del matrimonio y la creación artística.

En la cinta, el protagonismo recae en Agnes, la esposa de Shakespeare, que se presenta como sanadora e incluso vidente, con una extraña conexión con la naturaleza que heredó de su madre... aunque no existen pruebas de que esta practicara actividades sobrenaturales. La mujer del dramaturgo suele figurar en los registros como Anne Hathaway, pero la documentación sobre ella es escasa, por lo que se ha convertido en una figura difícil de estudiar con precisión.

En cuanto al cambio de nombre, la elección se vincula a que en la época la ortografía no estaba estandarizada y los nombres podían variar. De hecho, la modificación se apoya en un apunte familiar en el que aparecía la forma Agnes.

La película también sugiere un vínculo sentimental intenso con Shakespeare y, a la vez, una convivencia marcada por la distancia entre Stratford y Londres. En lo verificable, la pareja se casó en 1582, cuando ella tenía 26 años y él 18, y tuvo tres hijos: Susanna, en 1583, y los gemelos Judith y Hamnet, en 1585.

Está ampliamente aceptado como cierto que Shakespeare pasó buena parte del tiempo en Londres por motivos profesionales y regresaba a Stratford de forma periódica, aunque la frecuencia, la duración de las estancias y la dinámica emocional de esa separación no pueden reconstruirse con certeza.

Algunas interpretaciones han planteado incluso la posibilidad de que Agnes pudiera haber pasado temporadas en Londres, pero el filme opta por subrayar la distancia y él aparece como un padre a menudo ausente y ella como el eje cotidiano que sostiene la casa.

En ese mismo terreno, el relato toca un tópico recurrente en la biografía popular del autor como es la presunta animadversión o desapego de Shakespeare hacia su esposa. Algo que podría estar motivado por la diferencia de edad, el hecho de haberse casado joven o a la obsesión del escritor con su trabajo y su carrera como dramaturgo. No obstante, no existen evidencias concluyentes que permitan afirmar que Shakespeare despreciara a su esposa.

¿CÓMO MURIÓ REALMENTE HAMNET, EL HIJO DE SHAKESPEARE?

Otra de las piezas dramáticas que Hamnet coloca en primer plano es la peste y el modo en que la enfermedad irrumpe en el hogar. La ficción da por hecho que Hamnet muere de peste bubónica. Sin embargo, en lo histórico la causa de muerte del niño no está cerrada.

Se sabe que Hamnet murió con 11 años y que fue enterrado el 11 de agosto de 1596, pero no existe un consenso definitivo sobre qué lo mató. Aun así, muchos historiadores han considerado plausible la peste por el contexto de brotes frecuentes en la Inglaterra de la época.

También es relevante cómo el filme dibuja la presencia (o ausencia) del padre en los últimos momentos de su hijo. En pantalla, la distancia laboral entre Londres y Stratford provoca que Shakespeare no esté cuando la enfermedad golpea, y su llegada queda asociada al entierro. En la realidad, ese punto es precisamente uno de los más debatidos.

No se sabe con certeza si estuvo presente en la muerte o en el funeral. Varios especialistas se inclinan por la ausencia, apoyándose en el argumento de que habría hecho falta, como mínimo, cuatro o cinco días para que un mensajero desde Stratford localizara a Shakespeare en Londres, lo que encaja con la posibilidad de que recibiera la noticia con demora.

DE HAMNET A HAMLET

El gran puente dramático de Hamnet es la idea de que el duelo por su hijo inspiró la escritura de Hamlet, de 1603. Aquí, de nuevo, la película se sostiene sobre una posibilidad verosímil, pero no demostrable. No existe una prueba definitiva de que la muerte de Hamnet inspirara Hamlet, aunque la conexión se ha defendido por varias razones, entre ellas el hecho de que Hamnet y Hamlet fueran nombres intercambiables a finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

A ese argumento se suman otros factores que suelen citarse como la cercanía temporal entre el fallecimiento del niño, 1596, y el periodo en el que habitualmente se sitúa la composición de Hamlet, así como la afinidad temática entre la tragedia y un universo emocional dominado por la pérdida, la culpa, la ausencia y la obsesión con la muerte. También se ha señalado el peso social de la figura del heredero varón en la época, un contexto que hace comprensible que la desaparición del único hijo masculino tuviera un impacto personal y simbólico particularmente intenso.

Donde hay más certeza es en los años siguientes de la familia Shakespeare. Las dos hermanas de Hamnet alcanzaron la edad adulta y Susanna se casó en 1607 y Judith contrajo matrimonio en 1616. Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, con 52 años, y su esposa falleció en 1623, con 66.

El 15 de marzo se verá si finalmente Hamnet se lleva alguna de las ocho estatuillas a las que opta en los Oscar 2026. Está nominada a las categorías de mejor película, mejor dirección (Chloé Zhao), mejor actriz (Jessie Buckley), mejor guion adaptado (Chloé Zhao y Maggie O'Farrell), mejor música original (Max Richter), mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor casting.