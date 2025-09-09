Paul Mescal es Shakespeare en el tráiler de Hamnet, que confirma fecha de estreno

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Hamnet, la nueva película dirigida por Chloé Zhao (Nomadland, Eternals) que adapta la aclamada novela de Maggie O'Farrell, llegará a los cines el 23 de enero de 2026. La cinta, que relata la trágica historia tras la creación de uno de los grandes clásicos de William Shakespeare, Hamlet, ha lanzado su primer tráiler, con Paul Mescal y Jessie Buckley dando vida al legendario escritor inglés y a su mujer, Agnes.

En el avance, de un minuto y medio de duración, el personaje de Buckley parece ver el destino de su marido cuando le toca la mano. "He visto un paisaje", comienza a relatar Agnes. Sin embargo, sus visiones terminan con una inquietante premonición. "Un abismo negro y profundo", sentencia.

Todo apunta a que este terrible destino que se cierne sobre los protagonistas no es otro que la muerte de su hijo Hamnet, que es el trágico evento en torno al que gira la novela de O'Farrell. A raíz de esta pérdida, Shakespeare, interpretado por Pascal, creará uno de los personajes más emblemáticos de la literatura universal, a quien bautizará con un nombre casi idéntico al de su fallecido hijo en su honor: Hamlet. El avance muestra al protagonista compartiendo íntimos momentos con su hijo, mientras le pregunta sin cesar: "¿Séras valiente?".

Tras el fiasco de la secuela de Gladiator, Mescal, nominado al Oscar a mejor actor principal por Aftersun en 2023, estrena también este año The History of Sound, película que protagoniza junto a Josh O'Connor. Por su parte, Buckley fue nominada al Oscar a mejor actriz de reparto en 2022 por su papel en La hija oscura. Junto a ellos, encabezan el reparto de la cinta Joe Alwyn y Emily Watson.

Hamnet está basada en la novela bestseller de Maggie O'Farrell, publicada en 2020. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride y, tras su paso por el Festival de Toronto este mes de septiembre, aterrizará en los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre. El filme llegará a las salas de España el 23 de enero de 2026.