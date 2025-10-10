Trágico tráiler de Hamnet con Paul Mescal como Shakespeare

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Chloé Zhao regresará a las salas de cine el 23 de enero de 2026 con el estreno de Hamnet, la película sobre la trágica historia real que inspiró Hamlet. El filme cuenta con Paul Mescal en la piel de William Shakespeare y Jessie Buckley interpretando a su esposa, Agnes. Para ir calentando motores el filme ha lanzado un nuevo e intenso tráiler protagonizado por un matrimonio marcado por la pérdida de su hijo Hamnet.

El avance, de poco menos de dos minutos y medio de duración, comienza con el enamoramiento de William y Agnes. "Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido", expresa el personaje de Buckley, que tiene una oscura premonición sobre su futuro.

A continuación se muestra el nacimiento de su hijo Hamnet y fugaces momentos de su idílica vida en familia. "Quiero ser uno de los actores de papá", dice el pequeño alegremente mientras se ve como juega con el personaje de Mescal. "El corazón de nuestros hijos sonríe, late, juegan, pero no debemos olvidar que pueden dejarnos", profetiza una de las mujeres del pueblo antes de que se anuncie la muerte del pequeño Hamnet.

A partir de entonces, tanto la vida de William como de Agnes, va a quedar marcada por la pérdida. "Deberías volver a Londres, es el lugar de tu cabeza, es más real para ti que cualquier sitio", le dice su mujer al escritor inglés. Para terminar, el adelanto muestra cómo William va a usar su dolor para crear una de las obras más famosas de toda la historia, Hamlet. "Morir, dormir, tal vez soñar", se escucha a uno de los actores del escenario haciendo referencia a una de las citas más famosas de la obra, en la que el protagonista reflexiona sobre la muerte.

Junto a los ya mencionados Mescal (Aftersun) y Buckley (Ellas hablan) completan el reparto de Hamnet Jacobi Jupe (Peter Pan & Wendy), Joe Alwyn (The Brutalist), Emily Watson (Chernobyl) y David Wilmot (La casa Guinness), entre otos. La oscarizada Zhao dirige su primera película tras Eternals y firma el guion junto a Maggie O'Farrell, autora de la novela publicada en 2020 en la que se basa la película.

La película se estrenó en Festival de Cine de Telluride y, tras su paso por el Festival de Toronto el pasado mes de septiembre, aterrizará en los cines de Estados Unidos el 27 de noviembre. El filme llegará a las salas de España el 23 de enero de 2026.