¿Hablará Link en la película de Zelda?

La película en imagen real de The Legend of Zelda, la exitosa franquicia de videojuegos de Nintendo, ya está en camino. Hay que recordar que su personaje principal, Link, no habla en ninguno de los videojuegos, una limitación difícil de llevar a la gran pantalla. Wes Ball, el director del film, ha respondido a esta cuestión que tanto intriga a los fans.

En una entrevista concedida a Comicbook.com con motivo del estreno de de El Reino del Planeta de los Simios, preguntaron al cinesta por el personaje de Link y si hablará en el largometraje. "Será como en el juego, A, B o C. Tienes cuadros de diálogo que aparecen y tú eliges el que quieres. Link se comunica con aldeanos durante todo el juego, solo que no escuchas su voz", contestó Ball.

El comentario no confirma o desmiente ninguna de las dos posibilidades, que Link hable... que no lo haga. En realidad, Link no es un personaje canónicamente mudo. Existe una sutil pero importante diferencia entre que el personaje hable y que los jugadores escuchen su voz tras seleccionar un cuadro de diálogo.

Se antoja difícil imaginarse una película de Zelda sin la voz de su protagonista, especialmente en una gran producción de aventuras y fantasía en imagen real como pretende ser esta producción. En adaptaciones a otros medios, como en los largometrajes de animación, el personaje de Link sí que habla.

En todo caso, Wes Ball ya mencionó hace unos meses que no quería crear una adaptación de un mundo fantástico al estilo de El Señor de los Anillos. "Siempre he dicho que me encantaría ver algo de Miyazaki en imagen real. Ese encanto y fantasía que le aporta a las cosas, me encantaría ver algo así", refiriéndose con admiración al legendario director japonés responsable de películas como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro.

Nintendo y Sony Pictures están trabajando conjuntamente con dos productores experimentados en las adaptaciones de videojuegos. Shigeru Miyamoto, el afamado diseñador de videojuegos de Nintendo, vuelve a la producción de adaptaciones de la compañía japonesa tras Super Mario Bros: La película. El nipón trabajará junto a Avi Arad, que ha producido recientemente con su productora Arad Productions, dos adaptaciones de videojuegos, Uncharted, con Tom Holland y Mark Whalberg al frente del reparato, y Borderlands, esta última se estrenará el 9 de agosto protagonizada por Cate Blanchett y dirigida por Eli Roth.