En marcha la película de imagen real de The Legend of Zelda que ya tiene director

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

The Legend of Zelda, una de las franquicias más populares de Nintendo, dará el salto a la gran pantalla. La compañía está preparando, junto a Sony Pictures, una película de imagen real, cinta que ya tiene director.

Tal como ha anunciado la empresa, Wes Ball será el encargado de dirigir el largometraje. La película será cofinanciada por Nintendo y Sony, y esta última se encargará de su distribución a nivel mundial.

Tras dirigir algunos cortometrajes, Ball debutó en el largometraje en 2014 con El corredor del laberinto. Su filmografía como realizador también incluye El corredor del laberinto: Las pruebas (2015) y El corredor del laberinto: La cura mortal (2018). Además de la película de The Legend of Zelda, tiene otras dos producciones en el horizonte: dirigirá Mouse Guard, protagonizada por Andy Serkis, y ya ha filmado El reino del Planeta de los Simios, la nueva entrega de la saga de ciencia ficción que llegará a los cines en 2024.

Curiosamente, el propio Ball ya fantaseó hace 13 años con dirigir una película de Zelda... pero sin confiar mucho en sus posibilidades. "Ya que ni siquiera podría esperar tener la oportunidad de dirigirla... la próxima gran película tipo Avatar con captura de movimiento debería ser... THE LEGEND OF ZELDA", escribió a finales de enero de 2010 en un tuit que hoy muchos fans le han recodado con cariño e ironía a partes iguales.

Since I could never even hope to have the chance to direct it... the next big mo-cap Avatar-like movie should be... THE LEGEND OF ZELDA.