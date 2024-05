Tras el éxito de Super Mario Bros, Chris Pratt confirma el Universo Cinematográfico Nintendo

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Depués poner voz a Super Mario Bros en el cine, Chris Pratt volverá a interpretar al legendario fontanero en su esperada secuela. El actor ha confirmado además que los planes de futuro para Nintendo en la gran pantalla pasan por cimentar su propio universo cinematográfico basado en sus más icónicos personajes como ya hiciese Kevin Feige con Marvel o Lucasfilm con Star Wars.

Estrenada en 2023, Super Mario Bros fue todo un éxito sin precedentes. La cinta arrasó en salas superando los 1.300 millones de dólares de recaudación, cifra con la que se convirtió en la segunda cinta de animación más taquillera de toda la historia.

De hecho, ya el pasado año Pratt confesó en declaraciones a ET, que una vez finalizase la huelga de guionistas de Hollywood, habría noticias sobre la segunda entrega.

Pero una vez hubo concluido, la continua falta de novedades al respecto hizo que muchos barajasen la posibilidad de que el proyecto hubiese sido cancelado. Nada más lejos de la realidad.

Ahora, en una reciente entrevista con ScreenRant, Pratt no solo asegura que habrá Super Mario Bros 2, también se ha lanzado a pronunciarse sobre lo que el futuro depara al personaje de Nintendo en el cine.

Según el protagonista de la saga Guardianes de la Galaxia, que también pone voz a Garfield en su nueva aventura cinematográfica, el siguiente paso a seguir por parte de Nintendo es un universo interconectado como el del UCM basándose en sus personajes más populares. "Hay mucho que explorar", avanzó.

"Décadas de videojuegos por explorar, no solo con Mario, Peach, Donkey Kong, Luigi, Bowser y Yoshi... eso al final solo era un anticipo. Pero me entusiasma. Fui un gran fan de Nintendo durante mi infancia, así que, solo pensar en cómo podría construirse todo, desde Legend of Zelda hasta todo el universo cinematográfico de Nintendo, y cómo sería para todos estos personajes que adoro, me emociona. No hay límites. Podríamos estar hablando de ello durante horas", afirmó Pratt.

Con estas palabras, el intérprete, deja claro que, más allá de las películas de Mario o Zelda, cuya adaptación en imagen real está en marcha con Wes Ball (El corredor del laberinto. El Reino del Planeta de los Simios), Nintendo mantiene una puerta abierta a más proyectos cinematográficos basados en sus licencias e interconectarlos de un modo similar al de UCM.