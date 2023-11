Los fans de Legend of Zelda, divididos entre Tom Holland y Chris Pratt para la película

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

La confirmación de que The Legend of Zelda traspasaría las fronteras de los videojuegos a la gran pantalla con un filme en imagen real a cargo de Wes Ball (El corredor del laberinto), ha levantado una gran expectación entre los fans. Tanto, que no han dudado en compartir sus dispares impresiones en las redes sociales sobre si debería estar protagonizada por Chris Pratt o por el que hasta ahora parecía ser el favorito de muchos, Tom Holland.

La película en imagen real de Legend of Zelda ya está en marcha con la participación del propio diseñador del juego, Shigeru Miyamoto, y Avi Arad, productor de filmes como Venom y su secuela. Pero la noticia de la adaptación del célebre videojuego de Nintendo ha causado opiniones de lo más dispares en Internet.

Para algunos, el posible fichaje de Pratt, que ya puso voz a Mario Bros en su más reciente aparición en cines, no resulta una mala opción como Link frente Holland, que hasta ahora era el favorito de muchos.

"No puedo esperar a que se confirme que Chris Pratt es Link", señala un fan.

Can't wait for them to announce Chris Pratt as Link — R Λ Z Ξ R (@Razer) November 7, 2023

"Quiero que Chris Pratt sea Link", señala otro fan.

I want Chris Pratt to play Link pic.twitter.com/eX2giNf6aO — Leonardo T. (@Puppermaniac) November 7, 2023

"PARAD DE DECIR TOM HOLLAND COMO LINH. PARAD", suplica a gritos una seguidora del Legend of Zelda.

STOP SAYING TOM HOLLAND LINK STOP — ava (@sidonlore) November 7, 2023

"Tom Holland como Link ya es algo posible, y resulta aterrador", señala un usuario.

tom holland getting casted as link is now a possibility and that’s terrifying https://t.co/M0irt23zGw — kira 👾 (@kirawontmiss) November 7, 2023

"Tom Holland cuando habla por error mientras se prepara para el papel de Link", comenta una usuaria con un GIF sobre las dotes interpretativas del actor.

Tom Holland when he accidentally speaks while rehearsing for his role as link: pic.twitter.com/y8oUXemvzT — Elsyee :3 (@LZeePZee) November 7, 2023

Yo cuando revelan los nombres del reparto para la película en imagen real de The Legend of Zelda y Tom Holland es Link en realidad", comenta otro tuitero con un divertido GIF del videojuego.

me when they reveal the cast members for the live action legend of zelda film and tom holland is actually link pic.twitter.com/iO8elWoqYW https://t.co/64A3fE5UDr — sita ⚡️ (@twilisita) November 7, 2023

"Mi casting soñado para la película de The Legend of Zelda: Chris Pratt como LINK. Chris Pratt como ZELDA. Chris Pratt como NAVI. Chris Pratt como TINGLE", indica con humor otro fan.

dream cast of THE LEGEND OF ZELDA LIVE-ACTION



Chris Pratt as LINK

Chris Pratt as ZELDA

Chris Pratt as NAVI

Chris Pratt as TINGLE



he’s so cool. https://t.co/Ceo5YcGoEu pic.twitter.com/xcyX4dmFLT — Sebs (@ProcyonSebs) November 7, 2023

"Yo y mi pandilla en 2026 acudiendo para ver a Tom Holland interpretar a Link y Chris Pratt como Ganondorf en la nueva película de Zelda", señala un tuitero al que le gustaría ver a los dos actores en la adaptación a imagen real del juego de Nintendo.

Me and the squad in 2026 rolling up to see Tom Holland play Link and Chris Pratt play Ganondorf in the new Zelda movie pic.twitter.com/1JUX1d8SNn — Ike ▴ (@scorchedprince) November 7, 2023

"El agente de Chris Pratt ya está haciendo un montón de llamadas para la película de Zelda, comenta con sorna otro seguidor del videojuego.

Chris Pratt's agent is making several phone calls rn. https://t.co/BKR065plo5 — Hush (@hiddenhush) November 7, 2023

"Juro por dios que, si meten con calzador a Chris Pratt en esto, borraré toda evidencia de la existencia de Nintendo de la faz de la tierra", comenta indignado un fan de The Legend of Zelda.