El director de Legend of Zelda compara la película con El Señor de Los Anillos

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

The Legend of Zelda traspasará las fronteras de los videojuegos a la gran pantalla con una película en imagen real que ya está en marcha. Y su director, Wes Ball, ha dejado claro que no será para nada como El Señor de los Anillos de Peter Jackson, sino que mantendrá un tono más cercano al de Hayao Miyazaki en Studios Ghibli.

Legend of Zelda es uno de los videojuegos de Nintendo más queridos y apreciados por el fandom. Tanto, que muchos se sorprendieron al saber que Ball se haría cargo de una adaptación a imagen real de este legendario juego con la participación de su diseñador, Shigeru Miyamoto, y Avi Arad, productor de filmes como Venom y su secuela.

Desde entonces, una de las grandes dudas que surge entre los seguidores de esta franquicia de videojuegos, ya con 25 descomunales entregas a sus espaldas, es la del tono que tendrá la película. El responsable de la saga, El corredor del laberinto, es también un apasionado fan del juego y ha querido abordar esta cuestión en una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

Ball ya ha adelantado que la cinta, dista por completo de "El Señor de los Anillos" y apuesta por su propia visión. "Siempre he dicho que me encantaría ver algo de Miyazaki en imagen real. Ese encanto y fantasía que le aporta a las cosas, me encantaría ver algo así", señala, el cineasta, elogiando el trabajo del realizador japonés, consagrado ya por su extensa filmografía, entre la que se encuentran, Mi vecino Totoro o La tumba de las luciérnagas.

"Todo en mi vida me ha conducido a este momento. Crecí jugando al Zelda y creo que es la licencia más importante, creo, de la que aún no se ha hecho una película. Estamos trabajando duro para ello. No queremos hacerlo solo porque podamos. Queremos hacer algo que sea realmente especial", concluye Ball sobre lo que quiere para su adaptación de Legend of Zelda, que aún no ha fichado al actor que pondrá rostro a Link, su protagonista; ni cuenta todavía con fecha de estreno en cines.