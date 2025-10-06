VÍDEO: Mira la actuación sorpresa de las guerreras K-pop en Saturday Night Live

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque las guerreras K-pop tenían prevista su primera actuación en directo este martes en el programa de Jimmy Fallon, los fans han podido ver a las cantantes que ponen voz al trío HUNTR/X en la película de animación antes de lo previsto. Las tres se sumaron a Bad Bunny en la última edición de Saturday Night Live.

EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, responsables de poner voz en la película de Netflix a Rumi, Zoey y Mira, respectivamente, aparecieron durante un 'sketch' en el que Bad Buddy, quien presentaba el programa de ese día, encarnaba a alguien obsesionado con Las guerreras K-pop. Así, su sueño se hace realidad cuando estas hacen su espectacular entrada cantando 'Golden', la popular canción del filme.

Pero las sorpresas no acabaron ahí, pues EJAE, una de las integrantes del grupo y que desempeñó además un papel clave como compositora de la banda sonora de la película, ha anunciado que lanzará su primer tema en solitario, 'In Another World', el próximo 24 de octubre.

Las guerreras K-pop arrasó en Netflix convirtiéndose en la película de habla inglesa más vista de la historia de la plataforma de streaming que, según reveló The Hollywood Reporter, ya está negociando con Sony para sacar adelante una secuela. Además, Netflix expandirá el universo del filme con un cortometraje titulado Debut: A KPop Demon Hunters Story, según adelantó ScreenRant, cuyo lanzamiento aún no se ha anunciado oficialmente.

Además, el fenómeno no tardó en extenderse al ámbito musical, con 'Golden', el tema central de la película, liderando las listas mundiales durante semanas. El grupo volverá a actuar el próximo martes 7 de octubre en The Tonight Show, el programa presentado por Jimmy Fallon, donde también serán entrevistadas.