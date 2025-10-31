EJAE, Audrey Nuna y REI AMI son Las Guerreras K-Pop: "Hay que aprender a convivir con nuestros propios demonios" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 31 Oct. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Después de arrasar en Netflix, Las guerreras K-Pop llega este viernes a los cines de forma muy especial: con la versión sing-along, que permitirá al público cantar las canciones de la banda sonora con subtítulos en español. El evento, que se celebra hasta el 2 de noviembre, promete ser una auténtica fiesta para los fans del fenómeno global del K-Pop.

Estrenada el pasado 20 de junio, la película de animación original se ha convertido en la película más vista en la historia de la plataforma, con más de 325 millones de visualizaciones. La cinta continúa en el Top 10 de películas de habla inglesa más vistas en Netflix, marcando un récord histórico de permanencia.

Las guerreras K-Pop es la primera película cuya banda sonora ha colocado cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100, con el tema Golden liderando la lista durante siete semanas consecutivas y acumulando más de 7.000 millones de reproducciones a nivel mundial.

Audrey Nuna, quien hizo la voz musical del personaje Mira, celebra el impacto emocional que la cinta ha tenido en los espectadores. "Ver la alegría que esta película ha aportado a personas de todas las edades, orígenes y culturas te hace pensar: 'Sí importa. Lo que hacemos tiene un lugar en este mundo'. Y aunque suene a cliché, creo que verlo en persona es completamente diferente a saberlo en teoría", afirma Audrey durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Para EJAE, compositora de varios temas del filme, el proceso creativo fue un auténtico desafío. "Sin duda, el mayor reto fue encontrar canciones o escribir letras que encajaran con la historia y, al mismo tiempo, siguieran siendo muy K-pop y pop. Eso fue realmente difícil", explica la artista coreana.

EMPODERAMIENTO Y ACEPTACIÓN PERSONAL

Las guerreras K-Pop cuenta la historia de Huntr/x, un grupo femenino de k-pop compuesto por Rumi, Mira y Zoey, que además tienen poderes y son las defensoras del mundo. El filme también destaca por el mensaje de empoderamiento y aceptación personal que transmite. "Hay muchos mensajes", dice EJAE. "Creo que el más importante es reconocer que todas tenemos demonios, y hay que aceptar que están ahí y aprender a convivir con ellos. Eso también forma parte de quién eres. Así que aceptar tu totalidad es algo fundamental, sin duda".

Por su parte, REI AMI, quien presta su voz a las canciones de Zoey, destaca la conexión y la energía compartida con sus compañeras. "Los ensayos han sido probablemente uno de mis momentos favoritos de toda esta experiencia. Como trío, podemos conectar musicalmente, y puedo observar y aprender de estas dos mujeres increíbles que aportan su propio estilo y su talento al escenario. Me siento muy fuerte y no me siento sola en absoluto. Estoy entusiasmada", puntualiza.

El reparto de voces de Las guerreras K-Pop incluye a Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Joel Kim Booster, Liza Koshy, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Byung Hun Lee.