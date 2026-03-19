Netflix sacará de gira mundial a Las guerreras K-pop de HUNTR/X antes de la secuela - NETFLIX

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Las guerreras k-pop hizo historia en los Oscar al alzarse con los dos premios a los que optaba (mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden', que es además el primer tema de k-pop en hacerse con tal galardón), convirtiéndose en el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar en conseguir más de una estatuilla. El fenómeno de Netflix ya tiene confirmada una secuela programada para 2029 y, de acuerdo con las últimas informaciones, los fans tendrán una eficaz forma de amenizar tan larga espera.

Según señala CBR, ciertas informaciones sugieren que Netflix estaría planeando una gira mundial de las HUNTR/X por las principales ciudades, con actuaciones en directo de las canciones de la banda sonora de la cinta en recintos con un aforo de entre 10.000 y 20.000 personas.

Según Just Jared, la gira estaría prevista para 2027, es decir, antes del estreno de la secuela. En todo caso, todavía no se sabe cómo se llevarían a cabo los conciertos, si se contará con la presencia del trío vocal real de HUNTR/X (formado por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI) o si se recurrirá a artistas virtuales. Citando a una fuente anónima, el medio apunta que todavía se estarían ultimando los detalles pero que a Netflix ya "le han ofrecido decenas de millones de dólares en garantías por adelantado".

TODO LO QUE SE SABE DE LAS GUERRERAS K-POP 2

En cuanto a la esperada secuela de Las guerreras k-pop, por el momento es bien poco lo que se sabe, más allá de que cuenta con una fecha de estreno fijada para 2029 y el regreso de Chris Appelhans y Maggie Kang como directores. Una posible dirección de la trama sería centrarse en "explorar el pasado de Mira y Zoey" e incluso profundizar en la "relación entre Derpy y [la urraca] Sussie", tal y como mencionó la productora del proyecto, Michelle Wong, en una entrevista concedida a The Direct.

Por su lado, los cineastas dieron esperanzas de que el universo de las HUNTR/X siga expandiéndose más allá de la segunda entrega. "Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia coreana y de nuestros personajes coreanos", expresó Kang en un comunicado del servicio de streaming. "Hay mucho más en este mundo que hemos creado, y estoy deseando mostrároslo. Esto es solo el principio", aseguró.