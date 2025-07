Clayface, la película del villano de Batman, ya tiene protagonista femenina

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

James Watkins (Nunca hables con extraños) será el responsable de llevar a la gran pantalla a uno de los villanos más icónicos de Batman en su propia película en solitario, Clayface (Cara de barro). Las últimas informaciones sugieren que Naomi Ackie (Mickey 17, Parpadea dos veces) está en el punto de mira para protagonizar junto a Tom Rhys Harries la cinta de DC Studios.

Según informa The Wrap, Ackie, quien interpretó a Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody, se encuentra en conversaciones con Warner y DC para protagonizar la película, que arrancará su producción este otoño con vistas a estrenarse el 11 de septiembre de 2026. La actriz, tal y como señala el medio, interpretaría a la Dra. Caitlin Bates, un personaje creado específicamente para el filme.

La trama de Clayface seguirá los pasos de Matt Hagen, un actor en ascenso al que dará vida Harries, cuya vida se ve sustancialmente trastocada cuando un gánster termina desfigurando su rostro. Su desesperada y nueva situación hará que Hagen recurra a Bates, CEO de una empresa de biotecnología, para que lo ayude.

En los cómics de DC, Matt Hagen fue el segundo Clayface. Creado por Bill Finger y Sheldon Moldoff para el número 298 de Detective Cómics, Hagen era, a diferencia de su rol en la cinta de Watkins, un cazador de tesoros que encontró un protoplasma radioactivo en el cual terminó accidentalmente zambulléndose.

La sustancia hizo que Hagen se transformase en una criatura de arcilla, pero también que pudiera adoptar el aspecto de cualquier cosa o persona a voluntad. Sin embargo, sus efectos son temporales y, para mantenerlos, debe sumergirse periódicamente en el protoplasma. Hagen usó sus poderes para emprender una trayectoria criminal que captó la atención de Batman, quien lo derrotó y metió entre rejas.

Tiempo después, el villano consiguió escapar e intentó dar con una fórmula para hacer permanentes sus poderes, pero el cruzado de la capa dio con su escondite y lo destruyó para impedir que Hagen volviese a transformarse en Clayface.

Dirigida por Watkins a partir de un guion de Mike Flanagan (La maldición de Hill House) junto a Hossein Amini (Drive), la película de Clayface, tiene como productores a Lynn Harris, Matt Reeves (The Batman), Peter Safran y James Gunn, quien ya arrasa en los cines con Superman, la primera película del nuevo Universo DC.