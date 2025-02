MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Dune: Parte Dos, que opta a cinco premios Oscar, Denis Villeneuve aseguró que se tomaría un descanso antes de comenzar a trabajar en la tercera entrega de la saga. Sin embargo, el realizador ha cambiado de planes y ha empezado a preparar la cinta antes de lo previsto.

En una entrevista con Collider, Villeneuve explicó que empezó a escribir Dune 3 antes de lo planeado debido a la respuesta positiva a Dune: Parte Dos y el buen sabor de boca que le dejó la película a cuya continuación no dejaba de darle vueltas incluso durante sus vacaciones.

"El corazón de Chani está roto, es el comienzo de la Guerra Santa y ahí es donde nos quedamos, así que en cierto modo, diría que es bastante similar. Esperaba hacer algo más antes, pero, francamente, esa es la inspiración que me vino a la mente mientras me tomaba un descanso este verano y regresaba para terminar la historia. Me conmovió mucho la forma en que los cinéfilos de todo el mundo recibieron la segunda parte y sentí el apetito y el deseo de ver más y la responsabilidad de terminar esa historia", ha declarado.

El cineasta aún se encuentra en proceso de escribir el guion, pero anteriormente ha mencionado 2026 como una posible fecha para comenzar la producción, aunque también ha aclarado que nada está confirmado en este aspecto. Dune 3, que estará basada en la novela Dune Messiah (El Mesías de Dune) tendrá lugar 12 años después de su predecesora, por lo que traerá muchos cambios.

Algunos de estos cambios narrativos están relacionados con el personaje de Florence Pugh, la princesa Irulan, que tendrá un papel mucho más destacado que en la segunda película.

"Creo que será una gran idea hacer algo completamente diferente. La historia se desarrolla como 12 años después de donde dejamos a los personajes al final de la Parte Dos. Su viaje, su historia, es diferente esta vez, y por eso siempre digo que, si bien es el mismo mundo, es una nueva película con nuevas circunstancias", declaró Villeneuve a Deadline.