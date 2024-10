MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

Faltan tan solo días para que llegue a los cines Venom: El último baile, cinta que, además de poner punto final a la saga protagonizada por Tom Hardy, supondrá el debut en la gran pantalla de Knull. Kelly Marcel, su directora y guionista de las dos anteriores entregas, asegura que el dios de los simbiontes no es un villano de "usar y tirar".

La trama de la tercera entrega de Venom estará conectada con los eventos de Spider-Man: No Way Home. Pero también se sumergirá en el origen de los tan temibles como formidables simbiontes. Y es que el tráiler final de Venom presentó a su temido hacedor, Knull, disparando así las expectativas por la película.

Sin embargo, la pregunta que surge entre los incondicionales del Spiderverse es: ¿por qué presentar ahora, cuando culmina la franquicia, a tan impresionante villano de los cómics? Según ha adelantado Marcel, Knull ha llegado para quedarse.

Lo ha hecho en una entrevista con IGN. Al parecer, la presencia del también llamado Rey de Negro en Venom: El último baile solo es un preámbulo de lo que está por llegar.

La directora y guionista reveló que, tras Habrá matanza, querían sacar la artillería pesada con la intención de darles a Eddie Brock y Venom todo un desafío en esta última entrega de la franquicia. "Podéis creernos, sabemos muy bien lo importante que es Knull para los fans", sentenció Marcel.

"Así como sentamos las bases para Venom, estamos intentando hacer lo mismo con Knull. El Rey de Negro es demasiado poderoso para utilizarlo una única vez. Y es que, según apunta la directora, esta película solo es el comienzo para el despiadado e infame dios de los simbiontes.

"Como los fans saben, hay muchas, muchas más historias sobre los simbiontes: su universo es amplio y rico, y una sola película no podría hacerle justicia a Knull", afirmó Marcel, antes de asegurar que "más allá de esta trilogía hay otros relatos por explorar: Dios ha llegado".

"Los grandes villanos de las películas Marvel se desarrollan en el tiempo. Aquí, Knull es la amenaza que acecha detrás del peligro que pone a prueba los límites de la relación entre Eddie y Venom, pero esta sigue siendo el corazón de la historia", añade. "Desde el principio, Tom y yo siempre tuvimos en mente que esta historia concreta de Eddie/Venom tendría tres partes y su arco alcanzaría el clímax en la tercera por razones que se desvelan en la película", concluye.

En cuanto a los rumores que sitúan a Knull en la cuarta entrega de Spider-Man con Tom Holland, Marcel prefirió no pronunciarse. No obstante, sí confirmó, entusiasmada por su actuación, que el personaje al que Rhys Ifans interpreta en Venom 3 no es una variante del doctor Curt Connors/el Lagarto, al que dio vida en la primera entrega de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield en el papel de Peter Parker.

Dirigida por Kelly Marcel y coescrita junto a Hardy, Venom: El último baile está producida por Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Tom Hardy, Hutch Parker y la propia Marcel. La película también cuenta en su reparto con Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach y Stephen Graham.