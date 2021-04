Godzilla vs. Kong supera al Snyder Cut de La Liga de la Justicia en visionados en HBO

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Godzilla vs. Kong se estrenó el pasado 31 de marzo en HBO Max y en menos de una semana se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma. Tanto es así que la cinta ha superado en visualizaciones a La Liga de la Justicia de Zack Snyder en el mercado de streaming angloparlante.

Tal como señala Samba TV, 3,6 millones de hogares estadounidenses y 225.000 usuarios en Reino Unido vieron Godzilla vs. Kong entre el 31 de marzo y el 4 de abril, logrando su pico de audiencia en el mismo día del estreno en ambos países.

La película supera a La Liga de la Justicia de Zack Synder, que reunió a 1,8 millones de espectadores en sus primeros cuatro días; así como a Wonder Woman 1984, que acumuló 2,2 millones de reproducciones.

