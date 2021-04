ContinueTheMonsterVerse: Fans de Godzilla vs Kong piden a gritos una secuela: "Es mi universo cinematográfico favorito"

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

Tras un 2020 marcado por la escasez de estrenos cinematográficos a causa de la pandemia de coronavirus, el 2021 ha vuelto a pisar muy fuerte con Godzilla vs Kong. Un filme mostruoso en el sentido literal de la palabra y que, que tal y como venían anunciando los tráileres, se ha convertido en un éxito en sus primeras semanas.

Tanto es así, que los fans ya están pidiendo en las redes sociales que Legendary Pictures y Warner continúen con más películas del MonsterVerse.

Una semana después de su estreno en el resto de mercados, Godzilla vs Kong ha llegado a los cines de Estados Unidos, consiguiendo las mismas buenas cifras acumulando ya 284,5 millones de dólares en taquilla. Parece que el apoteósico enfrentamiento entre los dos titanes más grandes del cine ha convencido a la crítica y a los fans. Sobre todo, a estos últimos, que han encontrado en la película una evasión perfecta para volver a las salas.

Tanto ha sido así que el hashtag #ContinueTheMonsterVerse, que clama por que haya más entregas de la franquicia protagonizada por Godzilla y King Kong, se haya convertido en tendencia en Twitter. E incluso Legendary Pictures se ha hecho eco de ello con una publicación en las redes sociales.

"Cuando twitteo #ContinueTheMonsterVerse, lo digo de todo corazón. El MonsterVerse es fácilmente mi universo cinematográfico favorito. Estas películas significan mucho más para mí que cualquier otra. Son las películas que me hubiera gustado tener cuando tenía 7 años. Es obvio que necesitan renovarse", escribió un fan agradecido.

When I tweet #ContinueTheMonsterverse, I mean it whole heartedly. The Monsterverse is easily my favorite cinematic universe. These films mean so much more to me than any other movie. These are the movies I wished I had when I was 7. It's a no-brainer that they need to be renewed. pic.twitter.com/KzDWRE1dRv